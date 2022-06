Agavele, un excelent înlocuitor al zahărului

Există 200 de specii de agave, dar cea mai cunoscută este agava americană, adusă din America de către spanioli. Agave este o plantă ce poate fi ușor confundată cu cactu­sul sau cu aloe vera. Se găsește cu preponderență în sud-vestul Statelor Unite și în nordul Americii de Sud. Această plantă este mai dulce decât zahărul, aşadar este folosită des ca înlocuitor al acestuia.

Agavele au un conținut bogat de nutrienți și antioxidanți, fiind o sursă bună de fier, zinc, vitaminele din grupul B, vitaminele C, D, E și calciu, ideale pentru funcționarea optimă a organismului.

Una dintre cele mai frecvente modalități de a consuma agave este sub formă de nectar, care este un sirop lichid, dar pot fi consumate și crude sau uscate. Frunzele acestei plante au proprietăți depurative, diuretice, antiscorbutice, antireumatismale, laxative, tratează durerea în gât, indigestia și fluxul biliar slab. De asemenea, consumul de agave stimulează flora intestinală, reduce nivelurile de colesterol și trigliceride din corp, are acțiune antiinflamatoare, elimină toxinele din corp, prin stimularea diurezei, ajută la prevenirea anumitor tipuri de cancer, nu favorizează apariția cariilor etc.

Agavele au un gust neutru, putând fi folosite în mai multe variante de preparare.

Rețete

Ciocolată cu unt de cacao şi sirop de agave

Ingrediente: 150 g unt de cacao, 50 g cacao neagră, 50 g lapte praf de cocos, 5 linguri sirop de agave, 1 praf de sare, goji uscate şi hidratate în lichior de migdale. Preparare: Se topește untul de cacao, apoi se adaugă cacao, praful de cocos, praful de sare, fructele hidratate în lichior de migdale; se amestecă toate ingredientele până la omogenizare, apoi se toarnă com­poziția într-o formă de silicon și se pune la frigider pentru câteva ore, după care se poate servi.

Chec din făină integrală cu sirop de agave, afine şi aromă de lămâie

Ingrediente: 250 g făină de grâu integrală, 1 linguriță praf de copt, 1 vârf de linguriță bicarbonat de sodiu, 1 linguriță pudră de vanilie, 200 g afine, coaja de la o lămâie, 80 g ulei de cocos, 80 ml sirop de agave, 250 ml lapte de cocos, 1 praf de sare. Preparare: Se amestecă uleiul de cocos cu siropul de agave, sarea, laptele de cocos, coaja de lămâie, pudra de vanilie; se amestecă bine, după care se adaugă făina, bicarbonatul de sodiu și praful de copt stins cu zeama de la lămâie; se pun apoi afinele, se încorporează în aluat, după care se toarnă aluatul într-o tavă de cuptor tapetată cu hârtie de copt; se introduce în cuptor, la foc potrivit, pentru 30-45 de minute. Când este gata, se dă la rece, apoi se poate servi.