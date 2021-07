Arborele de pâine, sursă de carbohidrați fără gluten

Artocarpus altilis, popular arborele de pâine, este un copac din familia Moraceae, originar din Oceania. Numele „fructul de pâine” provine din limba greacă (artos - pâine; kar­-pos - fructe). De-a lungul timpului, arealul de răspândire s-a extins foarte mult şi aceste fructe au intrat în atenţia bucătarilor, care le-au aşezat în rândul delicateselor exotice. Sunt foarte versatile în bucătărie și o sursă alternativă de carbohidrați fără gluten.

Arborele de pâine este mereu verde şi crește cu ușurință în orice condiții de mediu. Fructul este bogat în carbohidrați sub formă de amidon, asemănător cu orezul, porumbul sau cartofii, iar datorită proprietăților sale nutritive, poate fi considerat o masă completă. Furnizează organismului proteine, carbohidrați, fibre, calciu, magneziu, fosfor, potasiu, fier, acid folic, vitaminele A, B, C etc. Este recomandat în afecțiu­nile de inimă, diabet, cancer de colon, precum și pentru controlarea tensiunii arteriale și a astmului.

Fructele arborelui de pâine se pot consuma fierte sau prăjite - la abur, la grătar, la cuptor - sau măcinate, transformate în făină. Când sunt fierte, acestea au consistența unui cartof, iar când sunt coapte, au un gust similar cu pâinea. Se pot folosi la prepararea de chifle, găluște, salate, terciuri, budinci, prăjituri, brioșe, chipsuri etc. Specialiştii susţin că această plantă extraordinară poate juca astăzi un rol fundamental în combaterea flagelului foametei la nivel global.

Rețete

Arbore de pâine cu creveţi

Ingrediente: 1 felie de arbore de pâine de 300 g, 4 bucăţi de creveți tigers, 50 g unt, zeama de la o lămâie, sare și piper după gust. Preparare: Felia de arbore de pâine se condimentează cu sare și piper mozaic, apoi se coace la cuptor, la foc potrivit; când este gata, se scoate și se ține la cald. Creveții se crestează pe spate și se trag la tigaie în unt pentru 2-3 minute, apoi se stropesc cu zeamă de lămâie; se mai lasă puțin și se oprește focul. Se scoate cu grijă miezul arborelui de pâine și se pune pe o farfurie, se fac crestături în care se pun creveții, iar sosul rezultat se mai reduce puțin și se toarnă alături. Se decorează cu mentă tocată și se poate servi imediat.

Brioşe cu arbore de pâine şi iaurt

Ingrediente: 300 g arbore de pâine, 2 ouă, 80 g unt, 50 g zahăr, 150 g făină, 2 linguri praf de copt, 1 plic zahăr vanilat, 1 lingură esență de vanilie, 100 ml iaurt, un praf de sare. Preparare: Într-un vas, se amestecă untul cu zahărul, sarea și iaurtul, se adaugă ouăle şi se amestecă bine; apoi se pune arborele de pâine tăiat cubulețe mici și se omogenizează bine; se toarnă vanilia, praful de copt și făina, se amestecă din nou, apoi se ung formele de brioșe, se umplu și se dau la cuptor pentru 20 de minute. După ce se scot din cuptor, se lasă la răcit, se ung cu miere topită și se presară nuci mărunțite sau fulgi de cocos.