Beneficiile ceaiului de detoxifiere

Când vorbim despre detoxifierea organismului, ne gândim la corpul nostru ca la un rezervor pe care îl umplem în fiecare zi cu elemente toxice și substanțe chimice. Dacă nu eliminăm aceste toxine din când în când, s-ar putea să ne simțim obosiți și greoi. Toxinele provin nu doar din alimente și băuturi, ci și din produse cosmetice, produse de curățat pentru uz casnic și obiceiuri de viață nesănătoase.

În timp, această supraîncărcare toxică ajunge în fluxul nostru sanguin, provocând, treptat, oboseală, declanșând afecțiuni precum colonul iritabil sau simptome ca balonare, piele pătată, migrene, creșterea nivelului de colesterol. Prin urmare, trebuie să ne detoxifiem din când în când.

Ceaiurile de detoxifiere curăță ușor sistemul digestiv, stimulează și ajută la arderea grăsimilor. Mai ales ficatul, ca organ esențial de metabolizare, trebuie ajutat să elimine toxinele. Ceaiul „Detoxifierea sângelui”, rețetă elaborată de prof. univ. dr. Constantin Milică, este un produs de detoxifiere valoros, care acționează ușor, dar eficient, pe ficat, reglând buna funcționare a acestuia. Ceaiul trebuie combinat întotdeauna cu o dietă sănătoasă și cu exerciții fizice. Principalele ingrediente ale ceaiului de detoxifiere sunt plante sau extracte din plante precum mesteacăn, soc, obligeană, trei frați pătați, cicoare, păpădie, mușețel, hamei, urzică, salvie, roiniță și osul-iepurelui. Aceste plante au pro­prie­tăți benefice în prevenirea consti­pa­ției, reducerea balonării, pierderea în greutate şi controlul greutății și detoxifiere. Pe măsură ce toxinele se elimină din ficat, rinichi, ganglioni limfatici și piele, veți începe să vă simțiți mai energic. Acest lucru se datorează circulației îmbună­tă­țite a sângelui. Pe măsură ce ganglionii limfatici încep să elimine toxinele, nivelul de vitalitate se îmbu­nă­tățește constant.

Cu acest ceai de detoxifiere veți obține o creștere a nivelului de vitamina C și a altor antioxidanți în organism, care joacă un rol imens în prevenirea bolilor. Pielea începe să aibă un aspect mai sănătos, deoarece primește toată hrana de care are nevoie la nivelul colagenului. Toate vitaminele și mineralele repară și redau strălucirea sănătoasă a pielii. În plus, deoarece antioxidanţii luptă împotriva daunelor provocate de radicalii liberi, prin consumul regulat de ceai eliminăm riscul declanșării de boli legate de vârstă.

Ceaiul de detoxifiere este natural, organic, lipsit de coloranți artificiali, arome sau îndulcitori. Atunci când este utilizat conform instrucțiunilor și asociat cu o dietă sănătoasă, lipsită de carne roșie, zahăr și alimente grase sau prăjite, puteți obține toate beneficiile amintite anterior. Acest ceai susține funcția hepatică și producția de gluten. De asemenea, susține sănătatea gastrointestinală și elimină rapid supraîncărcarea toxică din corpul dumneavoastră. În perioada în care consumați acest ceai, este recomandat să evitați alimentele care conțin o cantitate mare de carbohidrați și să vă hidratați foarte bine.