Beneficiile fructului de kiwi

Plin de vitamine și minerale importante, cu efecte benefice asupra sănătății organismului uman, kiwi este un fruct care ar trebui consumat cât mai des. Cu un gust dulce și ușor acidulat, cu pulpa verde în interior, care-i conferă o aromă unică și un iz tropical, fructul conține o gamă variată de substanțe nutritive, cum ar fi fibre, vitamina C, cupru, potasiu, anti­oxidanți, vitamina E și vitamina K. Are, de asemenea, un conținut scăzut de calorii, fiind considerat un aliment util în dietele de orice fel.

Pe lângă vitamina C, kiwi conține o cantitate mare de vitamina K, o vitamină liposolubilă, care reglează coagularea sângelui, metabolismul și nivelurile de calciu din sânge. Cuprul este un nutrient predominant în kiwi, care ajută la formarea celulelor roșii din sânge, susține sistemele osos și nervos și funcția imună, ajutând, totodată, și la absorbția fierului. Un consum de două-trei fructe de kiwi pe zi poate înlocui aspirina zilnică pentru a ajuta la subțierea sângelui și la îmbunătățirea sănă­tății inimii.

Prezența unor cantități mari de vitamina C și antioxidanți în kiwi poate ajuta la controlul simptomelor astmului, iar un consum regulat al acestui fruct îmbunătățește func­ția pulmonară. Kiwi conține o cantitate semnificativă de fibre dietetice, ceea ce îl face util în îmbună­tățirea digestiei. În afară de con­ți­nutul de fibre, kiwi are în componenţa sa și o enzimă, actinidina, care descompune în mod eficient proteinele din intestin. Spre exemplu, după ce ați mâncat o masă bogată, este recomandat să consumați un kiwi, de­oa­rece ajută la descompunerea proteinelor dure din carne și pește, care adesea pot provoca balonare. Acest fruct are, de asemenea, un ușor efect laxativ, care poate ajuta un sistem digestiv lent.

Kiwi ajută și la reducerea tensiunii arteriale crescute, la prevenirea unor boli precum infarctul sau accidentul vascular cerebral. S-a constatat că un consum de trei fructe de kiwi pe zi, timp de opt săptămâni, determină o reducere semnificativă a tensiunii arteriale diastolice și sistolice. Luteina conținută de kiwi este și ea un antioxidant care poate regla tensiunea arterială, împreună cu vi­­ta­­mina C. Aceasta din urmă este importantă și pentru capacitatea sa de a proteja celulele de deteriorare din cauza radicalilor liberi.

Concentrația ridicată de vitamina C din kiwi poate face minuni pentru sistemul imunitar. Astfel, consumul acestui fruct poate preveni infecțiile, răcelile obișnuite și chiar gripa, atunci când se consumă regulat. Kiwi conține anti­oxi­danți care pot reduce stresul oxidativ și ajută la prevenirea cancerelor pe termen lung, cum ar fi cancerul de colon, care este strâns legat de deteriorarea ADN-ului, pot preveni degenerescența maculară și pierderea vederii. Kiwi conține zeaxantină și luteină, antioxidanți care ajută la formarea vitaminei A, un nutrient esențial pentru ochi.

Și în cazul inflamațiilor se poate dovedi un remediu util. Bromelaina este o enzimă pe care kiwi o conține şi care descompune proteinele, vindecând astfel inflamația legată de artrită și împiedicând-o să conducă la alte boli, cum ar fi bolile de inimă și accidentul vascular cerebral. Consumul de kiwi ajută și la refacerea țesutului pielii, menținând-o hidratată și sănătoasă. Aplicați pe piele extract de kiwi amestecat cu aloe vera și lăsați peste noapte să acționeze, mai ales dacă suferiți de afecțiuni acneice ale tenului.

Kiwi este cel mai bun fruct de consumat și în curele de slăbire. Are un conținut ridicat de apă, este sărac în calorii și are o cantitate bună de fibre, cu rol important în metabolizarea grăsimilor.