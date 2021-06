Borşul de putină, remediu pentru numeroase afecţiuni

Borșul sau zeama obținută din macerarea tărâțelor de grâu este un preparat specific bucătăriei românești. Dă gust delicios ciorbelor şi, totodată, poate fi un remediu terapeutic extraordinar pentru o serie de afecțiuni. Cura cu borș are rol purificator pentru organism și de ameliorare sau chiar vindecare a unor boli. Fiind un produs natural, este foarte bogat în enzime, vitaminele din complexul B, vitamina D, minerale, calciu, magneziu, fosfor, oligoelemente vitale pentru sănătate, seleniu, crom etc. Un efect important al borşului este acela de fortifiere a sistemului imunitar. În plus, are proprietăți antivirale, antibacteriene, este un adjuvant digestiv, previne apariția cancerului de colon, ajută în curele de slăbire, poate favoriza absorbția metalelor, precum nichelul, cuprul, seleniul din intestinul uman, dar și a vitaminelor, mai ales la nivelul mucoasei intestinale. Borșul este o sursă importantă şi de probiotice, precum lactobacilii Acidophilus și Bifidus. Datorită prezenței cromului în compoziție, borșul ajută la reglarea glicemiei. Este recomandat și persoanelor care suferă de anemie.

Borş de casă în putină

Ingrediente: 200 g huște (se păstrează de la borșul anterior), 150 g mălai de porumb, 150 g tărâțe, câteva crenguțe de cimbru uscat, o crenguță de vișin, câteva crenguțe de leuștean, 5-6 l de apă. Preparare: Într-o putină potrivită, se pun toate ingredientele și se umezesc ușor cu 500 ml de apă caldă, după care se adaugă huștea, crenguțele de cimbru, vișin și leuștean, apoi se toarnă şi apa fierbinte; se amestecă bine și se închide vasul ermetic, acoperit şi cu o pătură groasă sau un prosop. Se lasă 1-3 zile la cald pentru a se acri, după care se depozitează în sticle, care se pun la frigider. Din huștile rămase se mai poate face o a doua tură de borş.

Cornuleţe fragede cu borş şi untură

Ingrediente: 200 g untură, 100 g unt, 600 g făină 000, 250 ml borș, 5 g sare, 5 g drojdie uscată, 2 linguri zahăr, vanilie, 300 g rahat, gem sau nucă. Preparare: Se topesc untura și untul la temperatura camerei, apoi se adaugă sare, vanilie, drojdie, zahăr, făina și se frământă până ce aluatul devine omogen. Se lasă la dospit circa 30 de minute, acoperit cu o folie alimentară, apoi se modelează și se umplu cu rahat sau gem amestecat cu nucă. După ce se coc, se trec prin zahăr pudră și se pot servi.