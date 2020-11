Carnea de mistreț, bogată în proteine și săracă în grăsimi

Carnea de vânat este asociată ideii de bucătărie gourmet și de fine dining, însă vânatul oferă o serie de avantaje care îl transformă într-un produs nu doar distins, ci și foarte sănătos. Unele din principalele beneficii ale vânatului sunt conținutul extrem de scăzut de grăsimi și aportul ridicat de proteine. Carnea de vânat este bogată în minerale și vitamine, fiind o sursă mare de fier și zinc. Aceasta conține concentrații mari de calciu, magneziu și de vitamine, precum B1, B2, B6, B12, D, E etc. Un avantaj foarte mare al cărnii de vânat este acela că nu conține antibiotice, hormoni de creștere, coloranți și conservanți.

Nutrițional, carnea de mistreț este mult mai valoroasă decât cea de porc. În ceea ce privește gustul, este mai intensă și mai aromată decât orice altă carne. Carnea de mistreț este superioară celei de pește, prin conținutul mare de fosfor, spanacului, prin fier; are mai puține grăsimi decât pieptul de pui și, în plus, are cea mai mare cantitate de proteine și cel mai puțin colesterol decât orice altă carne. Carnea de mistreț nu are aproape deloc grăsimi și este foarte versatilă în bucătărie, putând fi gătită în multe feluri. Totuși, carnea de vânat trebuie consumată cu moderație, atrag atenție nutriționiștii.

Rețete

Tocăniță de mistreț

Ingrediente: Pentru baiț: 100 ml oțet, 1 litru apă, sare, câteva foi de dafin. Pentru tocăniță: 3 morcovi, 1 ceapă, 3 căței de usturoi, 1 tijă de țelină, 1 ardei gras roșu și galben, sare, piper după gust, boia dulce, 2 foi de dafin, 50 g sos de roșii, ulei. Preparare: Se pune carnea de mistreț în baițul format din apă, oțet, sare și foi de dafin, apoi se pune la frigider de pe o zi pe alta. A doua zi se scoate carnea din baiț, se taie cuburi și se călește în puțin ulei, până lasă toată spuma și apa. Separat se pregătesc legumele. Se taie ceapa, morcovul, tija de țelină și ardeii fideluțe și se pun la călit în puțin ulei, pentru câteva minute, apoi se adaugă carnea, se condimentează cu sare, piper, boia, se pun foile de dafin, se adaugă 250 ml de apă și se lasă să fiarbă la foc mic, acoperit cu capac, și se amestecă din când în când, până este pregătită bine carnea, apoi se adaugă sosul de roșii și usturoiul tăiat mărunt și se mai lasă câteva minute. Se presară pătrunjel tocat fin, la final. Se poate servi cu diverse garnituri, paste, piure de cartofi, mămăligă sau găluște.

Cotlet de mistreț la cuptor

Ingrediente: 2 roșii, 2 cepe, 5 căței de usturoi, sare, 150 ml vin alb demisec, 2 linguri untură de porc, piper măcinat, 2 frunze foi de dafin, slănină pentru împănat și usturoi. Preparare: Se pune cotletul într-un vas și se toarnă peste el vin alb cât să fie acoperit, se pune capac sau folie de staniol și se lasă pentru 12 ore la rece, apoi se scoate și se împănează cu felii de slănină și usturoi. Se pun într-o tavă 2 linguri de untură topită, peste care se așază cotletul împănat, apoi se adaugă usturoiul feliat, câteva bucăți de slănină, ceapa tăiată mărunt, roșiile decojite și tăiate cubulețe; se presară piper măcinat, foi de dafin, 150 ml vin alb demisec, 500 ml apă, sare după gust. Se acoperă tava cu capac sau folie de staniol, se dă la cuptor și se lasă la foc potrivit până este gata.