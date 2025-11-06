Data: 06 Noiembrie 2025

Bacteriile care provoacă infecții pulmonare cronice pot suferi mu­tații genetice pe parcursul anilor de boală în care se mențin în organism, ceea ce face mai dificilă tratarea acestor infecții pulmonare și favorizează reapariția lor. Un studiu prezentat în cea mai recentă ediție a revistei de specialitate Genome Medicine a urmărit transformările și modul în care se adaptează în organism bacteria Mycobacterium avium, una dintre principalele cauze ale infecțiilor pulmonare cronice rezistente la tratament. Analiza prin secvențiere genetică a unui număr de circa 300 de probe bacteriene de la pacienți din Marea Britanie, Germania și Irlanda a arătat că infecțiile nu sunt cauzate mereu de o singură tulpină, ci este vorba în cele mai multe cazuri despre reinfectări succesive cu tulpini noi. (I.N.)