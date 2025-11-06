Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Sănătate Cauze ale infecțiilor pulmonare

Cauze ale infecțiilor pulmonare

Data: 06 Noiembrie 2025

Bacteriile care provoacă infecții pulmonare cronice pot suferi mu­tații genetice pe parcursul anilor de boală în care se mențin în organism, ceea ce face mai dificilă tratarea acestor infecții pulmonare și favorizează reapariția lor. Un studiu prezentat în cea mai recentă ediție a revistei de specialitate Genome Medicine a urmărit transformările și modul în care se adaptează în organism bacteria Mycobacterium avium, una dintre principalele cauze ale infecțiilor pulmonare cronice rezistente la tratament. Analiza prin secvențiere genetică a unui număr de circa 300 de probe bacteriene de la pacienți din Marea Britanie, Germania și Irlanda a arătat că infecțiile nu sunt cauzate mereu de o singură tulpină, ci este vorba în cele mai multe cazuri despre reinfectări succesive cu tulpini noi. (I.N.)

