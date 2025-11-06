Cum influențează cafeaua eficiența unor tratamente

Data: 06 Noiembrie 2025

Deși cafeaua nu este interzisă în timpul celor mai multe tratamente medicamentoase, interacțiunile dintre cofeină și anumite substanțe active pot modifica eficiența terapiei sau pot provoca reacții nedorite. Este cazul medicamentelor care conțin deja cofeină și al anumitor medicamente recomandate în afecțiu­nile ORL, a explicat pentru Digi24.ro Daniela Ionescu, medic specialist ORL. De aceea, recomandarea sa este să solicităm sfatul medicului curant sau al farmacistului, pentru a afla cât timp ar trebui să treacă între administrarea medicamentelor și consumul de cafea. Interacțiunile pot varia în funcție de tipul de medicament și de doza de cofeină ingerată.

Dacă avem de luat medicamente care conțin deja cofeină, trebuie să avem în vedere că prin această asociere cofeina din medicament și cea din băutură se cumulează, ceea ce poate duce la o doză totală prea mare pentru organism, crescând astfel riscul unor efecte secundare precum palpitații, neliniște, tremur, dureri de cap sau tulburări de somn.

Și anumite medicamente recomandate în afecțiunile ORL, în special cele utilizate pentru tratarea răcelilor, sinuzitelor sau alergiilor, nu ar trebui administrate combinat cu consumul de cafea. Mai exact, este vorba despre acele medicamente care conțin substanțe precum pseudoefedrina sau fenilefrina, compuși care pot crește ritmul cardiac și tensiunea arterială.

Cofeina având, la rândul ei, un efect stimulant asupra sistemului nervos central și cardiovascular, asocierea cu aceste medicamente poate provoca palpitații, stări de agitație, anxietate sau insomnie.

De asemenea, medicamentele antiinflamatoare utilizate frecvent pentru dureri de gât sau de urechi (cum este ibuprofenul) pot irita mucoasa gastrică, iar cafeaua, prin aciditatea și efectul ei stimulant, poate accentua această iritație. (I.N.)