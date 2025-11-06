Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Sănătate Cum influențează cafeaua eficiența unor tratamente

Cum influențează cafeaua eficiența unor tratamente

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 06 Noiembrie 2025

Deși cafeaua nu este interzisă în timpul celor mai multe tratamente medicamentoase, interacțiunile dintre cofeină și anumite substanțe active pot modifica eficiența terapiei sau pot provoca reacții nedorite. Este cazul medicamentelor care conțin deja cofeină și al anumitor medicamente recomandate în afecțiu­nile ORL, a explicat pentru Digi24.ro Daniela Ionescu, medic specialist ORL. De aceea, recomandarea sa este să solicităm sfatul medicului curant sau al farmacistului, pentru a afla cât timp ar trebui să treacă între administrarea medicamentelor și consumul de cafea. Interacțiunile pot varia în funcție de tipul de medicament și de doza de cofeină ingerată.

Dacă avem de luat medicamente care conțin deja cofeină, trebuie să avem în vedere că prin această asociere cofeina din medicament și cea din băutură se cumulează, ceea ce poate duce la o doză totală prea mare pentru organism, crescând astfel riscul unor efecte secundare precum palpitații, neliniște, tremur, dureri de cap sau tulburări de somn. 

Și anumite medicamente recomandate în afecțiunile ORL, în special cele utilizate pentru tratarea răcelilor, sinuzitelor sau alergiilor, nu ar trebui administrate combinat cu consumul de cafea. Mai exact, este vorba despre acele medicamente care conțin substanțe precum pseudoefedrina sau fenilefrina, compuși care pot crește ritmul cardiac și tensiunea arterială. 

Cofeina având, la rândul ei, un efect stimulant asupra sistemului nervos central și cardiovascular, asocierea cu aceste medicamente poate provoca palpitații, stări de agitație, anxietate sau insomnie. 
De asemenea, medicamentele antiinflamatoare utilizate frecvent pentru dureri de gât sau de urechi (cum este ibuprofenul) pot irita mucoasa gastrică, iar cafeaua, prin aciditatea și efectul ei stimulant, poate accentua această iritație. (I.N.)

vezi toate ›Alte articole din Sănătate
  • Osteoporoza poate fi prevenită Sănătate
    Osteoporoza poate fi prevenită

    Pe măsură ce înaintăm în vârstă, densitatea osoasă începe să scadă și se instalează osteoporoza, care înseamnă oase fragilizate și un risc crescut de fracturi. Practic, orice adult poate ajunge la

    06 Noi, 2025
  • Cauze ale infecțiilor pulmonare Sănătate
    Cauze ale infecțiilor pulmonare

    Bacteriile care provoacă infecții pulmonare cronice pot suferi mu­tații genetice pe parcursul anilor de boală în care se mențin în organism, ceea ce face mai dificilă tratarea acestor infecții pulmonare și

    06 Noi, 2025
  • Nutrienți-cheie pentru sănătatea părului Sănătate
    Nutrienți-cheie pentru sănătatea părului

    Nu doar frunzele cad toamna, multe persoane constată și o intensificare a căderii părului. Ambele fenomene sunt procese naturale și au o cauză comună, scurtarea duratei zilei. Ciclul de creștere a firului de

    03 Noi, 2025
TOP 6 Sănătate