Deserturi cu lapte de măgăriţă

Laptele de măgăriță are o istorie îndelungată în utilizări medicinale și cosmetice, chiar şi Hipocrate l-a consumat ca tratament în artrită, tuse și răni. Pentru că are proprietăți antimicrobiene, acest lapte este folosit în medicina populară împotriva infecțiilor, inclusiv în tusea convulsivă, dar și împotriva virusurilor, bacteriilor etc.

Studii recente au arătat că laptele de măgă­riță conține lizozim, o enzimă cu efect antimicrobian și antiviral foarte puternic, care există și în laptele matern. Datorită acestei enzime, el este eficient în ameliorarea stărilor de tuse convulsivă, funcționând ca un antibiotic natural. Laptele de măgăriță se poate consuma ca atare, în formă proaspătă, dar se recomandă sterilizarea acestuia prin fierbere 15-30 de secunde, de asemenea se găsesc și comprimate sub formă de pastile cu lapte de măgăriță sau pulbere liolifizată, care pot fi găsite în farmacii, acestea sunt recomandate pentru tratarea anumitor afecțiuni interne.

Rețete

Biscuiţi de casă cu lapte de măgăriţă

Ingrediente: 350 g făină albă, 200 g zahăr, 300 ml lapte de măgăriță, 3 ouă, 1 linguriță praf de copt, 100 g unt, vanilie, un praf de sare. Preparare: Se bat ouăle cu zahărul, un praf de sare și untul încălzit la temperatura camerei, se omogenizează bine, apoi se adaugă făina amestecată cu praful de copt, zahărul vanilinat, laptele de măgăriță și se amestecă totul până devine un aluat. După ce este frământat bine aluatul, se formează biluțe cu mâna care se aplatizează; se pun într-o tavă de cuptor tapetată cu hârtie de copt, la 180 de grade, pentru 35 de minute.

Budincă de ciocolată cu lapte de măgăriţă

Ingrediente: 200 ml lapte de măgăriță, 2 lingurițe pudră de cacao, 2 lingurițe zahăr, 2 lingurițe pulbere Agar Agar, 1 pliculeț zahăr vanilinat. Preparare: Se pune laptele la încălzit, se adaugă pudra de cacao, zahărul, pulberea de Agar Agar și vanilia și se încălzește amestecul până când ajunge la fierbere. Se lasă să se răcorească treptat la temperatura camerei și se toarnă în recipientul dorit, până se răcește și se întărește, apoi se dă la frigider. Se poate servi cu frișcă și cu diverse fructe de pădure.