Deshidratarea şi formarea calculilor renali 

Data: 06 Noiembrie 2025

Formarea pietrelor la rinichi depinde de o combinație de predis­poziție genetică și obiceiuri de viață nesănătoase, atrag atenţia medicii. Unul dintre principalii factori de risc este însă deshidratarea, care favorizează precipitarea sărurilor (în special calciu și oxalați) și, implicit, formarea calculilor renali. Când aceștia ajung să blocheze tractul urinar, apar durerile sau colicile renale, iar cea mai bună metodă pentru a le preveni este hidratarea suficientă și, în nici un caz, să nu eliminăm alimentele bogate în calciu, deoarece, paradoxal, eliminarea acestui mineral din alimentație nu împiedică formarea de pietre la rinichi, ci, de fapt, crește acest risc. Pe lângă buna hidratare, cel mai bine pentru sănătatea rinichilor ar fi să reducem aportul de sare, atât sarea adăugată, cât și sarea ascunsă în alimentele procesate, potrivit sfatului medicului italian Elena Dogliotti, profesor titular de urologie la Universitatea din Milano, citat de cotidianul Il Corriere Della Sera. (I.N.)