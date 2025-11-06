Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Deshidratarea şi formarea calculilor renali 

Data: 06 Noiembrie 2025

Formarea pietrelor la rinichi depinde de o combinație de predis­poziție genetică și obiceiuri de viață nesănătoase, atrag atenţia medicii. Unul dintre principalii factori de risc este însă deshidratarea, care favorizează precipitarea sărurilor (în special calciu și oxalați) și, implicit, formarea calculilor renali. Când aceștia ajung să blocheze tractul urinar, apar durerile sau colicile renale, iar cea mai bună metodă pentru a le preveni este hidratarea suficientă și, în nici un caz, să nu eliminăm alimentele bogate în calciu, deoarece, paradoxal, eliminarea acestui mineral din alimentație nu împiedică formarea de pietre la rinichi, ci, de fapt, crește acest risc. Pe lângă buna hidratare, cel mai bine pentru sănătatea rinichilor ar fi să reducem aportul de sare, atât sarea adăugată, cât și sarea ascunsă în alimentele procesate, potrivit sfatului medicului italian Elena Dogliotti, profesor titular de urologie la Universitatea din Milano, citat de cotidianul Il Corriere Della Sera. (I.N.)

