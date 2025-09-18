Glaucomul, o urgență medicală

Data: 18 Septembrie 2025

Tratamentele existente la ora actuală pentru glaucom pot doar să oprească evoluția acestei afecțiuni a ochiului, nu și vindecarea ei. Netratată însă, această boală oftalmologică duce la pierderea totală a vederii, de aceea controalele oftalmologice periodice sunt foarte importante, mai ales în cazul în care avem persoane cu glaucom în familie, deoarece se poate transmite pe cale genetică, atrage atenția cunoscutul medic oftalmolog Monica Pop, într-un interviu acordat DCNews și DCMedical.

Glaucomul este o boală imprevizibilă și gravă, care apare întâi la un ochi, etapă în care pacientul nu conștientizează problema, apoi la celălalt. În stadiile incipiente vede destul de bine și cu ochiul afectat inițial, apoi din ce în ce mai puțin, până când riscă să ajungă la atrofie optică glaucomatoasă ireversibilă, adică la orbire. (I.N.)