Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Sănătate Glaucomul, o urgență medicală

Glaucomul, o urgență medicală

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 18 Septembrie 2025

Tratamentele existente la ora actuală pentru glaucom pot doar să oprească evoluția acestei afecțiuni a ochiului, nu și vindecarea ei. Netratată însă, această boală oftalmologică duce la pierderea totală a vederii, de aceea controalele oftalmologice periodice sunt foarte importante, mai ales în cazul în care avem persoane cu glaucom în familie, deoarece se poate transmite pe cale genetică, atrage atenția cunoscutul medic oftalmolog Monica Pop, într-un interviu acordat DCNews și DCMedical. 

Glaucomul este o boală imprevizibilă și gravă, care apare întâi la un ochi, etapă în care pacientul nu conștientizează problema, apoi la celălalt. În stadiile incipiente vede destul de bine și cu ochiul afectat inițial, apoi din ce în ce mai puțin, până când riscă să ajungă la atrofie optică glaucomatoasă ireversibilă, adică la orbire. (I.N.)

 

vezi toate ›Alte articole din Sănătate
  • Mișcarea şi recidiva cancerului Sănătate
    Mișcarea şi recidiva cancerului

    Practicarea exercițiilor fizice înseamnă sănătate, iar lucrul acesta este reconfirmat și de un studiu al cercetătorilor australieni de la Universitatea din Perth, relatează cotidianul The Washington

    18 Sep, 2025
  • Alimente care contribuie la sănătatea pielii Sănătate
    Alimente care contribuie la sănătatea pielii

    Deși multă vreme s-a crezut că nu există cu adevărat o legătură între alimentație și acnee, studii din ultimii ani arată contrariul. Două cercetări, una australiană și cealaltă coreeană, au găsit o

    15 Sep, 2025
TOP 6 Sănătate