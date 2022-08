Gripa tomatelor, un nou tip de infecție virală

Data: 01 Sep, 2022

O infecție de origine virală necunoscută, denumită „gripa tomatelor” sau „febra tomatelor” și care îi afectează pe copii, este în atenția epidemiologilor. Potrivit celor mai noi date, peste o sută de copii mai mici de 5 ani s-au îmbolnăvit în India de când a fost înregistrat primul caz, în luna mai. Pentru că există pericolul să capete proporţii pandemice, ea este monitorizată atent de către specialişti.

Deși nu a fost înregistrat nici un deces până acum, gripa tomatelor este catalogată de medici drept foarte contagioasă, motiv pentru care focarul din India este atent monitorizat pentru a se evita o răspândire de proporții pandemice a noii afecțiuni virale.

Simptomele gripei tomatelor sunt asemănătoare cu cele ale infecției cu noul coronavirus: febră, oboseală, dureri ale articulațiilor și erupții cutanate. Cu toate acestea, spun epidemiologii, gripa tomatelor nu are legătură cu COVID-19 și ar putea fi, mai degrabă, o consecință a altor infecții virale, precum febra Dengue și infecția cu virusul Chikungunya, transmise prin înțepăturile de țânțari, potrivit datelor prezentate în revista științifică The Lancet. De asemenea, este luată în calcul și ipoteza că gripa tomatelor ar putea fi o variantă nouă a bolii infec­țioase cunoscute sub denumirea gură-mână-picior, care afectează copiii și persoanele cu imunitate scăzută.

De menționat faptul că gripa tomatelor nu are nici o legătură cu consumul de roșii, denumirea acestei boli fiind inspirată de culoarea roșie a veziculelor foarte dureroase care apar pe piele și se extind, ajungând până la dimensiunea unor roșii. Alte simptome includ greață, vărsături, diaree și deshidratare. În condiții normale, această boală nu pune în pericol viața pacientului, însă experții în sănătate atrag atenția că are un grad ridicat de contagiozitate. Copiii sunt cei mai expuși. Sistemul lor imunitar este mai puțin pregătit să facă față agenților patogeni decât sistemul imunitar al unui adult, de aceea infecțiile virale sunt frecvente la vârsta copilăriei. Cei mici se pot îmbolnăvi, astfel, mai ușor, prin atingerea unor obiecte contaminate.

Având în vedere similaritățile cu boala gură-mână-picior, dacă răspândirea gripei tomatelor nu este ținută sub control și prevenită, experții în sănătate citați de The Lancet nu exclud riscul ca această infecție virală nou-apărută în India să se transmită și la persoane de vârstă adultă.Cea

mai bună metodă de prevenire a îmbolnăvirii este respectarea regulilor generale de igienă, dezinfectarea jucăriilor și obiectelor pe care le ating copiii.

Nu există la ora actuală tratament împotriva gripei tomatelor. În caz de îmbolnăvire, principala măsură necesară este izolarea bolnavului timp de 5-7 zile de la apariția primelor simptome și dezinfectarea obiectelor cu care a intrat în contact. Potrivit observațiilor de până acum, boala are o evoluție autolimitată, adică se vindecă fără un tratament specific, iar ca măsuri de susținere a pacientului medicii recomandă, pe lângă izolare, odihnă și administrarea de paracetamol.Îngr

ijorările epidemiologilor au legătură cu faptul că, după apariția noului coronavirus, care a provocat pandemia de COVID-19, asistăm acum la apariția și răspândirea unor infecții virale noi, precum această gripă a tomatelor, variola maimuței sau, cel mai recent, virusul Langya, din familia henipavirusurilor, transmis de la animale la om, potrivit primelor constatări, și care a provocat câteva zeci de îmbolnăviri în China. Este puțin probabil ca noul virus Langya să provoace o epidemie sau o pandemie, dar apariția sa și a altora din ultima perioadă arată cât de des pot să apară noi agenți patogeni și că acest lucru se întâmplă mai des decât credem sau decât știm, declara recent pentru postul american de televiziune CNN expertul în boli infecțioase Linfa Wang. (I. M.)