Mirodeniile şi proprietăţile lor antioxidante, antiinflamatoare, anticancerigene

De-a lungul vremurilor, oamenii au atribuit puteri speciale anumitor alimente și au dezvoltat credințe și tabuuri legate de mâncare, influențate, de multe ori, de circumstanțele climatice, economice, politice și, bineînțeles, religioase, dar și de observațiile asupra legăturii dintre consumul anumitor mâncăruri și sănătate.

În China și India antică, de exemplu, înțelepții recomandau consumul unor alimente reci, altele calde, a unor mirodenii specifice pentru diferite condiții de sănătate și pentru „întărirea sufletului”. Biblia este plină de prescripții privitoare la mâncare, ca de altfel toată tradiția noastră creștină, postul fiind cel mai elocvent exemplu. Dar și musulmanii și alte culturi și religii acordă importanță deosebită hranei.

Cunoștințele moderne ne ajută să înțelegem tot mai bine modul în care plantele ne influen­țează starea de sănătate. Una din căile cele mai studiate vizează modularea imunității și controlul inflamației - condiție asociată cu toate bolile cronice atât de prezente în lumea civilizată. Dintre toate produsele vegetale utilizate în alimentație, cele mai bogate în antioxidanți și molecule antiinflamatoare, adică în substanțe care reduc inflamația, sunt ierburile și mirodeniile. Chiar dacă ele constituie cantitativ o parte foarte mică din hrana noastră, aportul de antioxidanți adus pe această cale și acțiunea lor în organism pot fi semnificative.

Prestigiosul institut american „Johns Hopkin” a publicat o listă de cinci mirodenii cu efecte pozitive asupra sănătății: scorțișoara, turmericul, ghimbirul, usturoiul și ardeiul iute. Un jurnal analitic de la Oxford a publicat, în 2019, articolul unui cercetător implicat într-un studiu despre microbiota intestinală. Articolul are ca temă beneficiile mirodeniilor asupra sănătății, evidențiind proprietățile lor antioxidante, antiinflamatoare, anticancerigene, de reducere a glicemiei și colesterolului și de îmbunătățire a funcției cognitive și a dispoziției. Toate aceste acțiuni se datorează substanțelor chimice bioactive pe care le conțin: compuși organo-sulfurici, taninuri, alcaloizi, diterpene, vitamine, flavonoide, polifenoli ș.a. Studiul vizează trei mirodenii: piperul negru, schinduful și rozmarinul, dar menționează și altele ca excelente surse antioxidante - cuișoarele, salvia, oregano.

În afară de acest efect general de reducere a inflamației cronice, mirodeniile au și unele domenii specifice de acțiune, dacă putem să le numim așa. Astfel, salvia, văzută ca un panaceu în Evul Mediu, poate îmbunătăți funcțiile cerebrale și memoria, inclusiv la persoanele cu Alzheimer; rozmarinul, prin ingredientul său activ numit acid rozmarinic, are proprietăți antialergice; scorțișoara are efecte de reducere a glicemiei - sunt câteva studii care arată că scorțișoara poate reduce glicemia cu 10-29%, inclusiv la pacienții cu diabet; turmericul ajută la reducerea stresului oxidativ și completează activitatea antioxidantă a corpului - într-un studiu din 2009 a ieșit la egalitate cu unele medicamente antiinflamatoare; ghimbirul este folosit de mii de ani în Asia pentru tratarea afecțiunilor de stomac, diaree și amețeală, fiind una dintre puținele plante de uz medicinal recomandate inclusiv femeilor însărcinate, pentru reducerea stărilor de greață specifice; un amestec de ghimbir, scorțișoară, mastic și ulei de susan reduce durerea provocată de osteoartrită tot atât cât o fac aspirina și ibuprofenul; usturoiul are proprietăți antimicrobiene, anticancerigene și de reducere a colesterolului, împiedicând formarea plăcilor de aterom și protejând astfel inima și vasele de sânge, pe care le menține flexibile.

Chiar dacă majoritatea studiilor folosesc extracte din plantele aromatice, pentru a putea opera cu doze precise de antioxidanți și alte fitochimicale, sunt totuși și cercetări care arată că utilizarea culinară a mirodeniilor, ca parte a unei diete sănătoase, poate avea de asemenea beneficii importante asupra sănătății. O dietă sănătoasă este constituită preponderent din alimente integrale și minim procesate, având un aport bogat în fitonutrienți și un raport optim între acizii grași esențiali omega-3 și omega-6. De pildă, două studii publicate în 2017 au arătat că persoanele care consumă mirodenii cel puțin cinci zile pe săptămână au un risc de deces cu 14% mai mic.

Există multe mirodenii și toate au, pe lângă această extraordinară capacitate de reducere a inflamației cronice, capacitatea de a da savoare mâncărurilor. Ghimbirul se potrivește bine cu legumele sotate al dente, cu creveții, în smoothie-uri, în dressinguri. Turmericul merge foarte bine pe legume gătite, la marina­rea cărnii, în orez și, desigur, în rețetele asiatice. Scorțișoara poate fi adăugată în iaurt, pe fructe, în muesli, dar și la macerarea cărnii. Rozmarinul este o plantă aromatică potrivită pentru diferite tipuri de carne - pui, porc, miel, pește -, dar și pentru ciuperci, mazăre, cartofi, spanac. Salvia poate fi folosită pentru aromatizarea sosurilor pentru paste, a mâncărurilor cu dovleac și a cărnii, mai ales a cărnii tocate de pui sau de porc.