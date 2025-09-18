Mișcarea şi recidiva cancerului

Data: 18 Septembrie 2025

Practicarea exercițiilor fizice înseamnă sănătate, iar lucrul acesta este reconfirmat și de un studiu al cercetătorilor australieni de la Universitatea din Perth, relatează cotidianul The Washington Post.

Aceștia au observat că mișca­rea practicată în mod regulat poate încetini răspândirea celulelor canceroase în cazul pacientelor diagnosticate cu cancer de sân, iar în cazul celor care s-au vindecat scade semnificativ riscul de recidivă a bolii. (I.N.)