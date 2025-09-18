Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Mișcarea şi recidiva cancerului

Sănătate
Data: 18 Septembrie 2025

Practicarea exercițiilor fizice înseamnă sănătate, iar lucrul acesta este reconfirmat și de un studiu al cercetătorilor australieni de la Universitatea din Perth, relatează cotidianul The Washington Post. 

Aceștia au observat că mișca­rea practicată în mod regulat poate încetini răspândirea celulelor canceroase în cazul pacientelor diagnosticate cu cancer de sân, iar în cazul celor care s-au vindecat scade semnificativ riscul de recidivă a bolii. (I.N.)

 

Citeşte mai multe despre:   cancer
