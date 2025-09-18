Ne trosnesc genunchii? Când trebuie să mergem la medic

Data: 18 Septembrie 2025

Ni s-a întâmplat tuturor, măcar o dată, să simțim cum ne trosnesc genunchii. Este o problemă care nu ține neapărat de vârstă și pe care medicii o denumesc crepitația genunchilor. De cele mai multe ori nu este cazul să ne îngrijorăm, dar este bine să știm de ce apar aceste sunete când mergem, când urcăm scările sau chiar când ne ridicăm sau ne așezăm pe scaun și în ce măsură ele pot indica o problemă reală a articulației genunchiului.

Printre cauzele posibile pot fi deteriorarea articulației și spargerea bulelor microscopice de aer prezente în lichidul sinovial al genunchiului. O amplă analiză a unor studii realizate pe mai mult de 36 de mii de persoane la care face referire publicația Science Alert arată că 41% dintre oameni se confruntă cu această problemă. Și, deși percepția generală este că trosnitul genunchilor ar fi un indiciu al deteriorării articulației sau al unui început de artrită, 36% dintre cei intervievați spun că le trosnesc genunchii fără să fi suferit vreodată un traumatism al genunchiului și că nu au resimțit nici o durere. Cu toate acestea, mulți încep să se îngrijoreze și să evite acele mișcări care le pot provoca trosnitul genunchilor, de teamă să nu agraveze cumva starea articulației.

În general, însă, statisticile arată că această problemă este cel mai frecventă la persoanele în vârstă, care suferă de artrită: 81% dintre pacienții cu artrită se plâng că le trosnesc genunchii. Cu toate acestea, medicii spun că trosnitul genunchilor nu ar trebui să vă împiedice să faceți exerciții. Potrivit unui studiu efectuat pe un eșantion de circa 3.500 de persoane cu vârsta medie de 61 de ani, două treimi dintre cei intervievați care susțineau că le trosnesc genunchii la aproape orice mișcare nu s-au confruntat cu simp­tome specifice artritei. Situația este oarecum similară în cazul persoanelor mai tinere, dar care au suferit în trecut un traumatism al genunchiului: trosnitul genunchiului este ceva obișnuit după o accidentare sau în cazul unei intervenții chirurgicale, mai ales în primul an, şi nu este neapărat simptomul unei probleme grave. Totuși, spun cercetătorii australieni de la Universitatea La Trobe, din Melbourne, care și-au publicat concluziile în revista de specialitate Arthritis Care and Research, în cazul celor care au avut nevoie de intervenție pentru reconstrucția ligamentelor încrucișate anterioare, riscul pe termen lung de a face artrită este ceva mai mare.

Așadar, când ar trebui să ne alarmăm și să apelăm la sfatul unui medic? Chiar dacă trosnitul genunchilor este de cele mai multe ori o problemă fără urmări grave, există și situații în care vizita la medicul specialist nu trebuie amânată: atunci când zgomotul produs la mișcarea genunchiului este însoțit de durere, inflamație, roșeață locală și când mobilitatea articulației este puternic afectată. În astfel de cazuri, devine absolut necesară o examinare medicală și efectuarea unor investigații de specialitate.

În funcție de rezultatele acestor evaluări, medicul specialist vă poate recomanda fizioterapie și/sau kinetoterapie (exerciții fizice) pentru întărirea mușchilor de susținere a articulației genunchiului și, după caz, medicamente antiinflamatorii. De asemenea, dacă aveți o greutate corporală mai mare decât cea normală pentru vârsta și înălțimea dumneavoastră ar trebui să cereți și sfatul unui specialist dietetician, pentru a vă menține sub control greutatea. (I.N.)