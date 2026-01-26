Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Ziarul Lumina Societate Sănătate Nivelul glicemiei și infecțiile dentare 

Nivelul glicemiei și infecțiile dentare 

Sănătate
Data: 29 Ianuarie 2026

Dacă nu sunt tratate la timp, infecțiile la rădăcina dintelui sau abcesele dentare întrețin infla­mația locală, afectând inclusiv procesul natural prin care are loc reglarea nivelului de zahăr din sânge. În urma analizei mai multor studii specifice, notează publi­cația SciTechDaily, un expert în sănătate orală din Irlanda, dr. Vikram Niranjanas, a observat că pacienții cu infecții stomatologice profunde se confruntă în cele mai multe cazuri și cu probleme de sănătate de altă natură, în special diabet, iar la cei care tratează aceste infecții se observă o ușoară scădere a glicemiei. Explicația este că infecțiile netratate se răspândesc și în țesu­turile din jurul dintelui afectat, activând astfel un răspuns imun permanent al organismului care împiedică reglarea glicemiei, deoarece, se știe, inflamațiile interferează cu procesul prin care pancreasul secretă insulina, un hormon esențial pentru metabolism. (I.N.)

