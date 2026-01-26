Nivelul glicemiei și infecțiile dentare 

Data: 29 Ianuarie 2026

Dacă nu sunt tratate la timp, infecțiile la rădăcina dintelui sau abcesele dentare întrețin infla­mația locală, afectând inclusiv procesul natural prin care are loc reglarea nivelului de zahăr din sânge. În urma analizei mai multor studii specifice, notează publi­cația SciTechDaily, un expert în sănătate orală din Irlanda, dr. Vikram Niranjanas, a observat că pacienții cu infecții stomatologice profunde se confruntă în cele mai multe cazuri și cu probleme de sănătate de altă natură, în special diabet, iar la cei care tratează aceste infecții se observă o ușoară scădere a glicemiei. Explicația este că infecțiile netratate se răspândesc și în țesu­turile din jurul dintelui afectat, activând astfel un răspuns imun permanent al organismului care împiedică reglarea glicemiei, deoarece, se știe, inflamațiile interferează cu procesul prin care pancreasul secretă insulina, un hormon esențial pentru metabolism. (I.N.)