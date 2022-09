Ora mesei influențează starea de spirit

Data: 22 Sep, 2022

Starea noastră de spirit este influențată și de orele la care mâncăm. Obiceiul de a mânca în timpul nopții predispune la depresie și anxietate, demonstrează un studiu realizat în Marea Britanie, prezentat în publicația științifică „Proceedings of the National Academy of Sciences”. Studiul a simulat munca în schimbul de noapte și s-a concentrat asupra legăturii dintre orele de masă și starea psihică, rezultatele evidențiind un nivel mai mare de anxietate și de depresie în cazul persoanelor care au mâncat în timpul nopții. (I. M.)