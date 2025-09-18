Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Sănătate Orele de masă şi starea generală de sănătate

Orele de masă şi starea generală de sănătate

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 18 Septembrie 2025

Speranța de viață a fiecăruia dintre noi și sănătatea depind de numeroși factori legați de stilul de viață, inclusiv de ceea ce mâncăm. Contează însă și orele la care obișnuim să mâncăm, iar lucrul acesta poate fi indicator al stării noastre de sănătate, nu doar al preferințelor personale în ceea ce privește rutina zilnică, susțin cercetătorii britanici de la Universitatea din Manchester, citați de publicația Medical News Today. 

Orele la care obișnuim să mâncăm ne influențează semnificativ metabolismul, calitatea somnului și starea generală de sănătate, motiv pentru care această legătură a devenit în ultimii ani subiectul unui capitol separat al cercetărilor în domeniul nutriției, denumit crononutriție. Majoritatea studiilor efectuate până acum s-au concentrat însă mai mult pe modul în care orele de masă influențează sănătatea tinerilor și a persoanelor de vârstă activă care lucrează în turele de noapte și mai puțin pe modul în care evoluează această influență odată cu înaintarea în vârstă. 

Totuși, schimbarea orelor de masă ne poate influența mai puternic sănătatea pe măsură ce îmbătrânim, având în vedere schimbările prin care trece organismul și problemele de sănătate specifice vârstei. Astfel, cercetătorii de la Universitatea din Manchester au observat la persoanele care iau mai târziu micul dejun existența unor probleme de sănătate comune, și anume stări de anxietate, depresie, oboseală sau chiar deficit de mobilitate, ceea ce ar putea explica tendința lor de a amâna ora gustării de dimineață. Este un aspect frecvent luat în calcul de specialiștii în geriatrie, chiar dacă nu există încă suficiente studii pe această temă.

În orice caz, recomandarea medicilor citați de Medical News Today este să ne mobilizăm și să nu amânăm micul dejun, de preferat între 7:00 și 8:00 dimineața, și să încercăm să avem un program regulat al meselor, pentru a ne putea asigura necesarul zilnic de calorii, fibre și vitamine de care are nevoie organismul. (I.N.)

 

vezi toate ›Alte articole din Sănătate
  • Mișcarea şi recidiva cancerului Sănătate
    Mișcarea şi recidiva cancerului

    Practicarea exercițiilor fizice înseamnă sănătate, iar lucrul acesta este reconfirmat și de un studiu al cercetătorilor australieni de la Universitatea din Perth, relatează cotidianul The Washington

    18 Sep, 2025
  • Glaucomul, o urgență medicală Sănătate
    Glaucomul, o urgență medicală

    Tratamentele existente la ora actuală pentru glaucom pot doar să oprească evoluția acestei afecțiuni a ochiului, nu și vindecarea ei. Netratată însă, această boală oftalmologică duce la pierderea totală a ve

    18 Sep, 2025
  • Alimente care contribuie la sănătatea pielii Sănătate
    Alimente care contribuie la sănătatea pielii

    Deși multă vreme s-a crezut că nu există cu adevărat o legătură între alimentație și acnee, studii din ultimii ani arată contrariul. Două cercetări, una australiană și cealaltă coreeană, au găsit o

    15 Sep, 2025
TOP 6 Sănătate