Orele de masă şi starea generală de sănătate

Data: 18 Septembrie 2025

Speranța de viață a fiecăruia dintre noi și sănătatea depind de numeroși factori legați de stilul de viață, inclusiv de ceea ce mâncăm. Contează însă și orele la care obișnuim să mâncăm, iar lucrul acesta poate fi indicator al stării noastre de sănătate, nu doar al preferințelor personale în ceea ce privește rutina zilnică, susțin cercetătorii britanici de la Universitatea din Manchester, citați de publicația Medical News Today.

Orele la care obișnuim să mâncăm ne influențează semnificativ metabolismul, calitatea somnului și starea generală de sănătate, motiv pentru care această legătură a devenit în ultimii ani subiectul unui capitol separat al cercetărilor în domeniul nutriției, denumit crononutriție. Majoritatea studiilor efectuate până acum s-au concentrat însă mai mult pe modul în care orele de masă influențează sănătatea tinerilor și a persoanelor de vârstă activă care lucrează în turele de noapte și mai puțin pe modul în care evoluează această influență odată cu înaintarea în vârstă.

Totuși, schimbarea orelor de masă ne poate influența mai puternic sănătatea pe măsură ce îmbătrânim, având în vedere schimbările prin care trece organismul și problemele de sănătate specifice vârstei. Astfel, cercetătorii de la Universitatea din Manchester au observat la persoanele care iau mai târziu micul dejun existența unor probleme de sănătate comune, și anume stări de anxietate, depresie, oboseală sau chiar deficit de mobilitate, ceea ce ar putea explica tendința lor de a amâna ora gustării de dimineață. Este un aspect frecvent luat în calcul de specialiștii în geriatrie, chiar dacă nu există încă suficiente studii pe această temă.

În orice caz, recomandarea medicilor citați de Medical News Today este să ne mobilizăm și să nu amânăm micul dejun, de preferat între 7:00 și 8:00 dimineața, și să încercăm să avem un program regulat al meselor, pentru a ne putea asigura necesarul zilnic de calorii, fibre și vitamine de care are nevoie organismul. (I.N.)