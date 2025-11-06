Data: 06 Noiembrie 2025

Pe măsură ce înaintăm în vârstă, densitatea osoasă începe să scadă și se instalează osteoporoza, care înseamnă oase fragilizate și un risc crescut de fracturi. Practic, orice adult poate ajunge la osteoporoză, dar mai predispuse sunt femeile după menopauză, comparativ cu bărbații din aceeași grupă de vârstă. Este însă important de știut pentru persoanele care prezintă acest risc că osteoporoza poate fi prevenită, susţin specialiştii, printr-o viață activă, cu mișcare și consum de alimente bogate în calciu și vitamina D, care ajută la întărirea oaselor.

O fractură pe fondul acestei scăderi a den­sității osoase poate avea urmări debilitante sau chiar poate duce la deces, dacă este vorba de o fractură de șold. Statisticile arată că aproximativ 20% dintre decesele înregistrate anual sunt cauzate de o fractură de șold şi numai 40-60% dintre cei care supraviețuiesc unei astfel de fracturi reușesc să își recapete mobilitatea avută înainte de fractură, iar limitările de mobilitate le degradează calitatea vieții.

„Având în vedere această predispoziție post-menopauză a femeilor la osteoporoză în general se pune accentul pe necesitatea screeningului pentru osteoporoză după vârsta de 65 de ani, când fracturile au o incidență mai mare; dar asta nu înseamnă neapărat că femeile mai tinere nu ar trebui să se preocupe pentru sănătatea oaselor”, spune o specialistă în osteoporoză, Nicole Wright, de la Universitatea Tulane, din New Orleans, citată de publicația Science News.

Practic, scăderea densității osoase la femei începe în jurul menopauzei. În anul dinaintea ultimului ciclu și aproape încă doi ani după aceea, densitatea osoasă scade în medie cu aproximativ 2% în fiecare an, din cauza scăderii nivelului de estrogen, după care pierderea de masă osoasă continuă, dar într-un ritm ceva mai lent. Din păcate însă, spune dr. Nicole Wright, încă nu este conștientizată suficient necesitatea screeningului pentru osteoporoză și mai ales de către femeile aflate la post-menopauză, cu vârste între 50 și 64 de ani. Această recomandare se justifică cu atât mai mult în cazul femeilor care fumează, care au mai avut fracturi în tinerețe sau au rude apropiate care au avut probleme cu osteoporoza. În aceeași măsură, este nevoie de screening pentru osteoporoză și monitorizare îndeaproape în cazul femeilor diagnosticate cu afecțiuni care favorizează scăderea densității osoase, cum ar fi artrita reumatoidă, diabetul și boala celiacă, dar și în cazul celor care iau anumite medicamente care cresc acest risc, cum sunt glucocorticoizii.

Determinarea din timp a densității osoase permite diagnosticarea osteoporozei în stadii nu foarte avansate și începerea tratamentului. Dar pentru a ne menține oasele sănătoase este nevoie de un stil de viață sănătos, din care să nu lipsească mișcarea, de la mers pe jos și alergare la exerciții simple de întărire a mușchilor. În condițiile în care multe dintre fracturi, în special cele de fragilitate, sunt legate de accidente prin cădere, este la fel de important să lucrăm și pentru îmbunătățirea echilibrului. Un alt element extrem de important pentru a preveni osteoporoza este asigurarea unui nivel suficient de calciu și vitamina D în organism, de preferință din dietă. De asemenea, să evităm fumatul și consumul excesiv de alcool, recomandă specialiștii.

În ceea ce privește diagnosticarea osteoporozei, metoda cea mai eficientă este osteodensitometria (DEXA), o investigație imagistică nedureroasă și neinvazivă care măsoară cu precizie densitatea minerală osoasă, fără a fi nevoie de administrarea vreunei substanțe de contrast și cu o expunere minimă a pacientului la radiații, mult mai redusă decât la o radiografie standard. (I.N.)