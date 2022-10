Preparate cu nucşoară, un condiment aromat şi puternic antioxidant

Nucșoara este unul din cele două condimente produse de arborele peren Myristica fragans sau arborele de nucşoară, originar din Indonezia. Nucșoara este sămânța, iar macis, condiment mai puțin cunoscut, care derivă din coaja roșie și uscată a seminței. Este singurul arbore din lume care produce două condimente distincte, dar este apreciat și pentru uleiurile sale esențiale, obținute din scoarță și frunze. Nucșoara este un condiment delicat, cu gust răşinos şi dulceag, folosit în bucătăriile din întreaga lume, mai mult pentru aroma sa decât pentru beneficiile aduse sănătăţii. S-a descoperit că nucșoara conține o gamă impresionantă de compuși puternici care ajută la prevenirea multor afecțiuni: este puternic antioxidant, antiinflamator şi antibacterian, are proprietăți antidepresive, reglează nivelul zahărului din sânge, calmează durerea, reglează indigestia, întărește funcția cognitivă, detoxifică organismul etc. Pe piață, nucşoara se găsește sub formă de semințe întregi, dar cel mai adesea măcinată. Are o aromă plăcută, asemănătoare nucilor, și este folosită în deserturi, sosuri, mâncăruri, dar și în băuturi, precum vinul fiert și ceaiuri.

Rețete

Spanakopita

Ingrediente: 2 cepe mari tocate mărunt, 2 linguri ulei de măsline, 500 g spanac opărit, 1 vârf de cuțit nucșoară, 250 g feta sfărâmată, 3 ouă, 200 ml smântână, 1 pachet foi de plăcintă, 1 ceașcă de ulei, piper proaspăt măcinat. Preparare: Într-o tigaie, se pune ceapa la călit în ulei de măsline pentru câteva minute, apoi se dă deoparte să se răcească. Într-un bol, se amestecă spanacul bine stors, nucșoara, feta, ouăle, smântâna și piperul, se adaugă ceapa călită și se amestecă bine compoziția. Într-o tavă de cuptor, tapetată cu hârtie de copt, se pune prima foaie de plăcintă și se unge cu ulei, apoi se mai adaugă jumătate din foi, unse cu ulei fiecare, după care se pune compoziția de spanac, apoi se adaugă și celelalte foi, unse cu ulei. Se întinde deasupra un ou bătut cu smântână și se pune la cuptor pentru 50-60 de minute, la 150 de grade. Se lasă să se răcească înainte de a se felia.

Lapte prăjit

Ingrediente: ½ cană zahăr, ½ cană amidon, ¼ linguriță nucșoară, 3 căni lapte, 1 lingură unt, 3 ouă, coaja de la o lămâie, ¾ pesmet, ulei pentru prăjit, 100 g zahăr pudră, 1 praf de sare, zahăr vanilinat. Preparare: Se amestecă zahărul cu amidonul, vanilia, sarea și nucșoara și se încorporează laptele; se pune vasul pe foc și se amestecă până se îngroașă; se adaugă untul și coaja de lămâie, iar după ce s-a răcit complet se dă la frigider pentru două ore. Se obține o pastă cu textură gelatinoasă, care se taie în bucăți potrivite. Se trec bucățile prin ou și pesmet și se prăjesc în uleiul încins până când devin aurii și crocante. Se scot pe prosoape de hârtie pentru a se scurge excesul de ulei, apoi se pudrează cu zahăr pudră și se pot servi.