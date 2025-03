Preparate cu rădăcină de lotus

Rădăcina de lotus este populară în bucătăriile indiană şi asiatică, însă este utilizată, în prezent, şi în gastronomia europeană, fiind comercializată inclusiv în România (congelată, deshidratată, măcinată), cel mai adesea în magazine online. Este apreciată pentru gustul său dulce şi poate fi folosită sub mai multe forme: în salate, în stare crudă, sub formă de pudră, în diverse sosuri, garnituri, supe, prăjită în ulei sub formă de chipsuri etc.

Rețete

Supă de legume cu rădăcină de lotus

Ingrediente: 3 cepe potrivite tocate mărunt, 3-4 morcovi tocați mărunt, 2 rădăcini de pătrunjel tocate mărunt, 150 g țelină, 2 dovlecei tocaţi, 3-4 linguri ulei de măsline, 300 g rădăcină de lotus tăiată rondele, 100 g cuşcuş, sare și piper după gust, 1 linguriță de curry, 250 ml smântână de soia. Preparare: Se lasă rădăcina de lotus la înmuiat de seara până a doua zi. Într-o oală se pune uleiul de măsline la încins, se pun bucă­țile de lotus tăiate rondele la călit, se adaugă legumele şi se călesc 3-4 minute; se adaugă dovleceii, sarea și piperul şi se toarnă 4-5 litri de apă; se lasă să fiarbă la foc mic aproximativ 20-25 de minute, după care se adaugă cuşcuşul și se lasă 15 minute la hidratat; se adaugă smântâna de soia și curry. Se poate servi cu pătrunjel tocat.

Budincă cu pudră de lotus şi seminţe de chia

Ingrediente: 8 linguri pudră de lotus, 150 g fulgi de ovăz, 300 ml lapte de cocos, 200 g smântână de soia, 150 g semințe de chia, 2 lingurițe de zahăr vanilinat, 2 linguri miere de albine. Preparare: Se amestecă pudra de lotus cu fulgii de ovăz și smântâna de soia și se dă deoparte. Într-un vas potrivit, se pun la hidratat semințele de chia în laptele de cocos, se adaugă mierea de albine și zahărul vanilinat; se omogenizează bine compoziția. Se pune budinca în boluri sau în pahare în straturi: un strat din compoziția de fulgi de ovăz, un strat din compoziția de chia; se repetă procedura până se termină compoziția. Se acoperă recipientele și se pun la frigider peste noapte. Se pot servi ca mic dejun sau ca o gustare sățioasă.