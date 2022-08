Preparate gustoase cu ciuperci de stridie regală

Denumirea științifică a ciupercilor de stridie regală (king oyster) este Pleurotus Erynngii. Mai sunt cunoscute şi sub numele de ciuperci de trompetă regală, ciuperci de corn francez, stridie regală. Ciupercile de stridie regală conțin o varietate de vitamine și oligoelemente, carbohidrați, proteine, fibre alimentare, vitamine şi minerale. Datorită acestor componente, ciupercile oyster ajută la scăderea lipidelor din sânge, a tensiunii arteriale, reduc glicemia, ajută digestia, îmbunătățesc imunitatea, previn constipația, ajută la pierderea în greutate, au proprietăți antiinflamatorii, stimulează sistemul imunitar, ajută digestia, previn starea de oboseală și anxietate etc.

După unele studii, conținutul de betaglucan și glicoproteine din ciupercile de stridie poate crește răspunsul organismului împotriva cancerului în mod natural. Ciupercile inhibă dezvoltarea aterosclerozei, iar sucul lor are un efect antibacterian, antiinflamator și luptă eficient împotriva E.coli. Deoarece ciupercile de stridie regală oferă o sursă importantă de proteine, acestea sunt un plus pentru o dietă vegană sau vegetariană. Se pot consuma sub diverse forme: fierte, prăjite, murate, uscate.

Ciuperci oyster în sos de soia

Ingrediente: 2 linguri de ulei de măsline, 250 g de ciuperci oyster tăiate felii, 2-3 căței de usturoi, 2 lingurițe de sos de soia, sare și piper după gust. Preparare: Se pune uleiul de măsline la încins într-o tigaie, se adaugă ciupercile, se amestecă încontinuu până se lasă zeama timp de 5 minute, apoi se adaugă usturoiul pisat și se amestecă timp de un minut, după care se toarnă sosul de soia, se mai lasă pe foc 4-5 minute până se evaporă lichidul complet, apoi se poate servi, ca atare sau ca garnitură la diverse mâncăruri.

Supă de ciuperci de stridie cu cartofi

Ingrediente: 2 morcovi, o ceapă potrivită, 3 căței de usturoi, 400 g de cartofi, 1 l de apă, 1 dovlecel, 3 linguri de ulei de măsline,100 ml de smântână de soia, 500 g de ciuperci oyster tăiate felii, sare și piper după gust. Preparare: Ciupercile se spală și se taie felii și se pun la călit cu ulei de măsline, ceapa și morcovul se taie fin și se adaugă peste ciupercile călite, se mai lasă la călit 4-5 minute, apoi se adaugă cartofii tăiați cuburi și dovlecelul tăiat cubulețe mici, după care se adaugă apa, sarea și piperul, apoi se pune la fiert, se lasă să fiarbă pentru aproximativ 15-20 de minute, apoi se adaugă usturoiul pisat și pătrunjelul tocat. La final, se adaugă 100 ml de smântână de soia și se poate servi.