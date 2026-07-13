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Prevenția complicațiilor în sarcină la pacientele cu boli reumatice

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Un articol de: Ș.L. Dr. Anca Bobircă - 15 Iulie 2026

Bolile reumatice autoimune reprezintă o provocare diagnostică și terapeutică, afectând predominant femeile aflate la vârsta reproductivă. Sarcina la aceste paciente este asociată cu un risc crescut de avort spontan, preeclampsie, naștere prematură, restricție de creștere fetală și alte complicații materno-fetale, ceea ce impune o abordare multidisciplinară și o planificare atentă înainte de concepție.

Consilierea preconcepțională urmărește obținerea unei concepții într-o perioadă de remisiune sau activitate minimă a bolii, optimizarea tratamentului și identificarea factorilor de risc, precum afectarea severă de organ, activitatea crescută a bolii și prezența anticorpilor anti-Ro/SSA sau antifosfolipidici. Medicamentele contraindicate în sarcină, inclusiv metotrexatul, micofenolatul mofetil, leflunomida și ciclofosfamida, trebuie întrerupte și înlocuite cu terapii compatibile. Pacientele cu anticorpi antifosfolipidici necesită stratificarea riscului și adaptarea profilaxiei antitrombotice în funcție de antecedentele trombotice și obstetricale. În lupusul eritematos sistemic, sarcina este recomandată doar după minimum șase luni de remisiune sau activitate minimă a bolii. Evaluarea preconcepțională trebuie să includă afectarea de organ, profilul imunologic și identificarea factorilor de prognostic nefavorabil, precum nefrita lupică activă, hipertensiunea pulmonară sau insuficiența renală avansată.

La pacientele cu poliartrită reumatoidă, planificarea sarcinii trebuie discutată încă de la diagnostic, deoarece activitatea crescută a bolii se asociază cu risc mai mare de pierdere spontană a sarcinii, naștere prematură și restricție de creștere fetală.

În spondilita anchilozantă, riscul obstetrical este, în general, mai redus, controlul bolii este esențial, însă afectarea structurală severă (articulațiile sacroiliace sau coxofemurale) poate influența modalitatea nașterii.

În scleroza sistemică, evaluarea cardiacă, pulmonară și renală este indispensabilă înainte de concepție. Hipertensiunea arterială pulmonară și fibroza pulmonară pot constitui contraindicații pentru sarcină, din cauza riscului matern și fetal foarte ridicat.

În concluzie, planificarea preconcepțională și monitorizarea multidisciplinară reprezintă elementele-cheie pentru reducerea complicațiilor și îmbunătățirea prognosticului matern și fetal. Mesajul pe care îl transmitem pacientelor este unul de încredere și responsabilitate: cu o planificare adecvată, tratament corect și o echipă medicală implicată, cele mai multe femei cu boli reumatice autoimune își pot îndeplini în siguranță dorința de a deveni mame.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)

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