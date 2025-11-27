Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Sănătate Recuperarea după operația de hernie abdominală 

Recuperarea după operația de hernie abdominală 

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 27 Noiembrie 2025

Odată apărută, hernia abdominală se tratează exclusiv chirurgical, iar perioada de recuperare depinde în cea mai mare măsură de tipul procedurii chirurgicale, care este decis de la caz la caz de medicul chirurg, în funcție de gravitatea herniei și de eventualele afecțiuni preexistente ale pacientului. Dacă în intervențiile clasice recuperarea postoperatorie se poate prelungi la câteva săptămâni, sistemele moderne de chirurgie robotică oferă, pe lângă precizie mai ridicată, avantajul unei recuperări accelerate, în doar câteva zile, cu dureri mai reduse ca intensitate și o mobilizare mai rapidă a pacientului, a explicat într-un interviu pentru DCnews dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală. (I.N.)

vezi toate ›Alte articole din Sănătate
TOP 6 Sănătate