Au apărut deja primele cazuri de gripă din acest sezon, cu aproape 3-4 săptămâni mai devreme decât în ultimii doi ani, potrivit celui mai recent raport al Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (EC
Recuperarea după operația de hernie abdominală
Odată apărută, hernia abdominală se tratează exclusiv chirurgical, iar perioada de recuperare depinde în cea mai mare măsură de tipul procedurii chirurgicale, care este decis de la caz la caz de medicul chirurg, în funcție de gravitatea herniei și de eventualele afecțiuni preexistente ale pacientului. Dacă în intervențiile clasice recuperarea postoperatorie se poate prelungi la câteva săptămâni, sistemele moderne de chirurgie robotică oferă, pe lângă precizie mai ridicată, avantajul unei recuperări accelerate, în doar câteva zile, cu dureri mai reduse ca intensitate și o mobilizare mai rapidă a pacientului, a explicat într-un interviu pentru DCnews dr. Teodor Buliga, medic primar chirurgie generală. (I.N.)