Riscurile obezității, analizate și din perspectivă genetică

Data: 25 Septembrie 2025
Data: 25 Septembrie 2025

Despre obezitate se știe că reprezintă un factor de risc important pentru diabet și boli cardiovasculare. Există însă și oameni obezi care se mențin relativ sănătoși.

Mai mulți cercetători din Statele Unite și Danemarca au analizat datele genetice ale unui număr de peste 450 de mii de persoane cu exces de greutate corporală, comparându-le nivelul de grăsime corporală în raport cu câțiva indicatori ai sănătății metabolice, precum tensiunea arterială, colesterolul și glicemia. Ei au observat astfel existența a 266 de variante genetice care par să permită acumularea de grăsime corporală fără a crește proporțional și riscul de boli metabolice, potrivit concluziilor prezentate într-un articol recent din revista științifică Nature, citat de 360medical.ro.

Astfel, persoanele cu aceste variante genetice sunt mai ferite de riscurile cunoscute ale obezității comparativ cu cele care nu au această moștenire genetică.

După cum a precizat unul dintre autorii acestei cercetări, obezitatea nu este o singură boală, ci un grup de afecțiuni cu mecanisme diferite, iar efectele variantelor genetice protectoare au fost observate în cadrul studiului inclusiv la copii.

Cercetătorii avertizează însă că această descoperire nu înseamnă că obezitatea ar fi lipsită de riscuri, însă oferă perspective pentru a adapta în viitor tratamentele și recomandările de prevenție în funcție de profilul genetic al fiecărui pacient. (I.N.)

 

