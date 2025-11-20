Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
Sănătatea dinților, deficitară în rural

Data: 20 Noiembrie 2025

Mai mult de 90% dintre copiii din mediul rural au probleme cu cariile dentare, atrage atenția o organizație nonprofit care derulează o campanie de consultații și tratamente stomatologice gratuite în comunități cu acces limitat la servicii medicale, relatează publicația Viața Medicală. Mai mult, personalul de specialitate implicat în această campanie a constatat că jumătate dintre copii erau pentru prima dată consultaţi stomatologic. (I.N.)

