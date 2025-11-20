Sănătatea generației tinere arată o evoluție îngrijorătoare, în ultimele două decenii, perioadă în care s-a dublat numărul cazurilor de hipertensiune în rândul copiilor și adolescenților, o consecință
Sănătatea dinților, deficitară în rural
Mai mult de 90% dintre copiii din mediul rural au probleme cu cariile dentare, atrage atenția o organizație nonprofit care derulează o campanie de consultații și tratamente stomatologice gratuite în comunități cu acces limitat la servicii medicale, relatează publicația Viața Medicală. Mai mult, personalul de specialitate implicat în această campanie a constatat că jumătate dintre copii erau pentru prima dată consultaţi stomatologic. (I.N.)