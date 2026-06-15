Scurtă incursiune în nefrologie

Corpul uman este o creație complexă a cărei cunoaștere este greu de realizat pe deplin. Între timp, medicina se dezvoltă și devine mult prea complexă pentru a putea fi cuprinsă de mintea unei singure persoane. Astfel, există multiple specia­lități medicale care se ocupă de diferite organe, sisteme de organe sau boli. Specialitatea medicală care se ocupă de rinichi este nefrologia, cu specialistul ei, medicul nefrolog, care se ocupă de aparatul reno-urinar.

Denumirea specialității vine de la cuvântul nephrós (rinichi în limba greacă) și logos, care înseamnă studiu. Nefrologia este practic o specialitate a medicinei interne, fiind recunoscută ca ramură distinctă, la nivel internațional, în anii 1960, iar în România devenind specialitate medicală la începutul anilor 1990. Trebuie menționat faptul că nefrologia este o specialitate medicală (în contrast cu o specialitate chirurgicală). Astfel, urologul (sau în cazul copiilor, chirurgul pediatru) este medicul care se ocupă de sistemul urinar la nivel macroscopic, inclusiv prin intervenții chirurgicale atunci când este cazul, pe când nefrologia este îndreptată mai mult spre funcționarea rinichilor la nivel microscopic.

Pentru sănătatea noastră, rinichii au multiple roluri foarte importante. Cel mai cunoscut este acela de a filtra toxinele din sânge și de a le excreta în urină. Astfel, este foarte importantă înțelegerea modului în care rinichiul funcționează la nivel microscopic și a situațiilor în care acest proces este afectat. Pe lângă filtrare, rinichiul mai are roluri în sintetizarea de diferiți hormoni care ajută la producerea de celule roșii, în producerea de vitamina D (cu efecte importante asupra sistemului osos și imunitar), în reglarea presiunii arteriale și multe altele.

Astfel, medicul nefrolog se ocupă de problemele apărute la orice nivel în funcționarea rinichiului (întâlnite des la pacienții cu diabet sau hipertensiune), precum și de alte afecțiuni din sistemul urinar (calculi renali, infecțiile de tract urinar etc.). Deoarece în ultimele decenii este posibilă înlocuirea parțială a funcției rinichilor prin dializă, pacienții care își pierd funcția renală nu mai sunt condamnați la moarte. Medicul nefrolog este cel care se ocupă de pacienții din centrele de dializă. La fel, transplantele de rinichi sunt organizate de medicul nefrolog. Mai trebuie spus că nefrologia este o specialitate dedicată adulților, pentru copii existând separat specialitatea nefrologie pediatrică.

(Material realizat de Centrul de Inovație și e-Health din cadrul Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București)