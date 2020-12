Sepia, o delicatesă cu numeroase beneficii asupra organismului

Sepia face parte din clasa de moluște, fiind cunoscută și sub numele de „cameleonul maritim”, deoarece este capabilă să-și schimbe culoarea în anumite situații. Sepia trăiește în apele calde ale mărilor tropicale și subtropicale. Se cunosc peste 100 de specii de sepie, iar greutatea aproximativă la maturitate ajunge la 10-12 kg. Este considerată de către bucătari o delicatesă și, astfel, mai valoroasă decât carnea de vită sau de porc. Are în compoziție vitamine, minerale și aminoacizi esențiali organismului: vitaminele A, E, D, B6, B12, iod, Omega-3, Omega-6, potasiu, zinc, fosfor etc.

Specialiștii susțin că fibrele dietetice care se găsesc în carnea de sepie ajută la eliminarea de metale grele și la purificarea intestinului, ceea ce duce la îmbună­tățirea metabolismului și la scăderea colesterolului din sânge.

Consumul de sepie mai poate avea asupra organismului și efect antiinflamator, anticancerigen, protejând celulele corpului de efectele negative ale infecției. De asemenea, și cerneala de sepie oferă numeroase beneficii organismului, potrivit nutriționiștilor: poate încetini dezvoltarea de vase sangvine noi, proces legat de apariția cancerului, protejează împotriva radicalilor liberi, întărește sistemul imunitar etc. Totodată, cerneala de sepie conține mult fier, necesar organismului pentru producerea hemoglobinei și a celulelor imune. Cerneala de sepie permite utilizarea unei cantități mai reduse de sare în mâncare.

Rețete

Tocăniță de sepie

Ingrediente: 500 g sepie tăiată cubulețe, 4 cartofi, 2 ardei verzi, 2 roșii, 1 ceapă, 3 foi de dafin, sare, piper, turmeric, 100 ml ulei de măs­line, 50 ml vin alb de masă. Preparare: Se spală legumele și se taie mărunt, se călesc în ulei de măsline și se adaugă sepia tăiată; se pun foile de dafin, un praf de sare, piper, turmeric; se amestecă câteva minute, se toarnă vinul și se fierbe până se evaporă, apoi se adaugă cartofii tăiați cuburi mai mari, apă caldă și se pune la fiert înăbușit aproximativ 45 de minute sau până ce sepia devine moale. Se servește cu salată sau murături asortate.

Spaghete cu sepie

Ingrediente: 400 g spaghete, 200 g sepie, 1 bucată ceapă roșie, 50 ml vin alb, 150 ml ulei de măsline, 4 căței de usturoi. Preparare: Se fierb spaghetele în apă cu un pic de sare; se curăță ceapa și usturoiul, se toacă mărunt și se pun la prăjit în uleiul de măs­line; se taie sepia julien și se adaugă peste ceapă și usturoi, apoi se presară piper și sare; se lasă 5 minute pe foc, amestecând continuu, se toarnă vinul alb și se lasă la fiert încă 10 minute, se pune cerneala de sepie și se amestecă foarte bine încă 3 minute. Spaghetele se scurg și se trec printr-un jet de apă rece, după care se adaugă la ingredientele din tigaie, se amestecă și se ia de pe foc. Se servesc fierbinți, cu pătrunjel tocat mărunt deasupra.