Sprijin psihologic pentru pacienții oncologici

Data: 11 Septembrie 2025

Cancerul nu are efect doar asupra corpului, ci şi a minţii, fiind şi o provocare psihologică pentru pacienți și familiile lor. Studiile clinice și experiența medicală au arătat constant că pacienții care beneficiază de sprijin psihologic răspund mai bine la tratament, de aceea noul cadru legislativ prevede că, până la data de 30 iunie 2026, pacienții oncologici vor putea beneficia de servicii psihologice decontate prin sistemul public de sănătate, la recomandarea medicilor specialiști în oncologie, chirurgie oncologică, hematologie, hematologie pediatrică, radioterapie sau îngrijiri paliative, anunță un comunicat al Ministerului Sănătății.

Începând cu 1 iulie 2026, pentru a crește calitatea și gradul de profesionalizare al serviciilor, recomandările medicale pentru sprijin psihologic vor putea fi făcute doar de către psihologi cu formare complementară sau formare profesională specifică în psiho-oncologie. (I.N.)

