Tapioca, un înlocuitor delicios al făinii clasice

Tapioca mai este cunoscută și sub denumirea de yucca, un amidon delicios extras dintr-o plantă, numită manioc (cassava), originară din America de Sud. În România, sau în alte ţări care au importat de curând acest aliment, tapioca și-a câștigat repede popularitatea, pe fondul schimbării unor obiceiuri alimentare, mai ales că nu conține gluten.

Printre beneficiile consumului de tapioca se pot enumera: îmbu­năt­ățirea digestiei, circulației sângelui, reducerea colesterolului, menținerea sănătății inimii, prevenirea bolii Alzheimer, a diabetului, a malformațiilor congenitale, protejează densitatea minerală a oaselor, ajută la creșterea numărului de globule roșii din sânge, la combaterea anemiei, în curele de slăbire etc. Tapioca conține vitamine și minerale, printre care zinc, potasiu, calciu, magneziu, mangan, fier, fosfor, proteine, carbohidrați, omega-3, omega-6, vitamine din complexul B, C etc. Tapioca poate fi introdusă în alimentația copiilor începând de la 8 luni.

Tapioca este un ingredient util și versatil, înlocuind foarte bine făina în produsele de patiserie și în multe alte preparate. Se găsește sub diverse forme: făină, fulgi fini sau grosieri, bastonașe sau perluțe.

Rețete

Pâinici cu tapioca şi brânză feta

Ingrediente: 250 g făină de tapioca, 250 g brânză feta, 50 g mălai, 200 ml lapte, 2 ouă, un praf de sare, 1 linguriță de zahăr, 1 linguriță de drojdie uscată. Preparare: Se amestecă făina cu brânza și mălaiul, se adaugă drojdia hidratată în lapte; se omogenizează bine, apoi se adaugă ouăle, iar la final se adaugă sarea și zahărul; se omogenizează din nou bine, apoi se formează biluțe, care se pun în tava de cuptor tapetată cu hârtie de copt; se pun la cuptor pentru 20 de minute, la temperatura de 150-180 de grade C.

Legume în aspic de tapioca

Ingrediente: Pentru aspic: 200 g perluțe de tapioca, 1,5 l supă de zarzavat cu 2-3 linguri de ulei, o linguriță de cimbru, o linguriță de rozmarin, o linguriță praf de usturoi, 2 frunze de dafin, sare și piper alb după gust. Pentru umplutură: 1 morcov, 1 păstârnac mic, o țelină mică, 50 g soia cuburi, 100 g mazăre verde congelată, 100 g ciuperci din conservă, 2 linguri de boabe de porumb (pot fi de la conservă). Preparare: Se opăresc cuburile de soia, se aruncă apa și se pun la fiert pentru 10 minute cu sare, piper, cimbru, rozmarin, dafin; după fierbere se scurg bine. Separat, se fierbe mazărea în apă cu sare, după care se scurge bine și se pune deoparte. Rădăcinoasele se fierb întregi, apoi se taie cuburi mici. În supa rezultată de la legume se pune tapioca și se fierbe aproximativ 15 minute. Proporția este de o măsură de tapioca la 6 măsuri de lichid. Într-un bol potrivit, se amestecă toate legumele, ciupercile și mazărea, se asezonează cu sare, piper și usturoi, apoi se toarnă amestecul de tapioca; se omogenizează bine, după care se toarnă compoziția într-o tavă de chec căptușită cu folie; se pune la frigider până se întă­rește, apoi se poate servi.