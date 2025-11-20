Sănătatea generației tinere arată o evoluție îngrijorătoare, în ultimele două decenii, perioadă în care s-a dublat numărul cazurilor de hipertensiune în rândul copiilor și adolescenților, o consecință
Vârsta înaintată, scut împotriva tumorilor
O descoperire neașteptată a cercetătorilor de la Universitatea din Stanford, California, ar putea explica de ce incidența cazurilor de cancer la vârste foarte înaintate este mai mică: studiile de laborator arată că țesuturile îmbătrânite dezvoltă mecanisme capabile să blocheze anumite mutații genetice care favorizează apariția tumorilor. Statisticile arată că numărul cazurilor de cancer înregistrează o creștere bruscă în jurul vârstei de 50 de ani, atingându-se un vârf în jurul vârstei de 70-80 de ani, dar după vârsta de aproximativ 85 de ani incidența cazurilor de cancer stagnează sau chiar scade. (I.N.)