Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Societate Sănătate Vârsta înaintată, scut împotriva tumorilor

Vârsta înaintată, scut împotriva tumorilor

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Sănătate
Data: 20 Noiembrie 2025

O descoperire neașteptată a cercetătorilor de la Universitatea din Stanford, California, ar putea explica de ce incidența cazurilor de cancer la vârste foarte înaintate este mai mică: studiile de laborator arată că țesuturile îmbătrânite dezvoltă mecanisme capabile să blocheze anumite muta­ții genetice care favorizează apa­ri­ția tumorilor. Statisticile arată că numărul cazurilor de cancer înregistrează o creștere bruscă în jurul vârstei de 50 de ani, atingându-se un vârf în jurul vârstei de 70-80 de ani, dar după vârsta de aproximativ 85 de ani incidența cazurilor de cancer stagnează sau chiar scade. (I.N.)

Citeşte mai multe despre:   cancer
vezi toate ›Alte articole din Sănătate
TOP 6 Sănătate