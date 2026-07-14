Adevăratul post și recunoașterea păcatului

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 594

„Iar despre post așa învăța (Părintele Vichentie Mălău) pe ucenici:

- Fără post - adică înfrânare de la mâncare, de la băutură și de la gânduri și fapte rele - nimeni dintre muritori nu poate fi în stare să trăiască viața monahală singuratică, în curăție trupească absolută și cu deplină pace a conștiin­ței. Un trup hrănit și odihnit învinge neapărat duhul, întunecă conștiința și cade victimă a multe feluri de păcate.

(...) Iarăși zicea Părintele Vichentie:

- Este adevărat că Mântuitorul a dat Sfinților Săi Apostoli puterea de a lega și dezlega păcatele - și prin ei arhiereilor și preoților -, dar cu condiția ca acestea să fie ispășite prin post, rugăciune, canon, lacrimi și hotar.

Ei bine, astăzi mulți caută duhovnici dintre cei mai lesne iertători și încă îi roagă să nu le dea canon mult. Ba încă ar mai cere grațiere definitiv. Unii nu uită să ceară imediat și voie de împărtășanie, indiferent de greutatea păcatelor. Aceasta, ca să-i creadă lumea vrednici. O, ce nebunie fără leac! Canoanele sunt făcute de apostoli și de alți sfinți și trebuie aplicate tuturor, după om, după timp și împrejurări. Însuși Hristos S-a ostenit, a postit, S-a rugat și a plâns pentru noi.

O, oameni împietriți și orbi, Sfânta Împărtă­șanie este foc ce arde pe cei nevrednici!

Iar pentru cei cu totul împietriți la spovedanie, zicea:

- Vai și iar vai celor plini de păcate care caută duhovnici lesne iertători și le fură binecuvântarea și cu obrăznicie îndrăznesc a se împărtăși, știindu-se singuri că sunt nevrednici. Acelora mai bine le-ar fi fost să se fi născut morți, căci, hotărât, iertare nu mai pot avea și partea lor va fi în veci cu Iuda.”

(Cuvinte ale sfinţilor români, Pr. Narcis Stupcanu)

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pr. Narcis Stupcanu