Cum să-ți păstrezi prietenii

Data: 11 Iunie 2025

Sfântul Ioan Casian, Convorbiri duhovnicești, Partea a II-a, Prima convorbire cu părintele Iosif, în Părinți și Scriitori Bisericești (1990), vol. 57, pp. 588-590

„Trebuie știut că, în general, acela are partea cea mai tare, care-și supune voința sa voinței fratelui și nu acela care ține morțiș să-și apere și să-și mențină părerile. Cel dintâi prin răbdare și stăpânire este pe locul foarte apropiat de cel sănătos și puternic, iar cel de-al doilea pe locul celui slab și bolnav, care trebuie să fie căutat și îngrijit, trebuind ca uneori, pentru liniștea și sănătatea lui, să lase ceva chiar dintre cele trebuincioase. Să nu creadă cineva că i s-a micșorat ceva din desăvârșirea sa dacă și-a coborât puțin preten­țiile, ci, dimpotrivă, să știe că a dobândit mai mult prin îngăduința și răbdarea sa.

(...) Cei ce doresc să păzească neștirbit sentimentul tovărășiei, trebuie, după părerea noastră, ca mai întâi de toate să se stăpânească de la orice fel de injurii, iar monahul se cade să fie deplin liniștit în adâncul inimii lui. Totuși, dacă va simți că liniștea lui va fi cât de cât tulburată, să se păstreze într-o desăvârșită tăcere și să respecte ceea ce amintește Psalmistul: M-am tulburat și n-am vorbit și: Am zis, voi păzi căile mele, ca să nu păcătuiesc cu limba mea. Am pus pază gurii mele, când a stat păcătosul înaintea mea. Am amu­țit, m-am umilit și am tăcut chiar despre cele bune. Să nu spună, stăpânit de starea prezentă, ceea ce-l împinge într-un moment tulburarea furiei sau ceea ce-i dictează sufletul deznădăjduit, ci să-și readucă în inimă harul dragostei trecute, să aibă în minte reîntregirea păcii și să se gândească mereu că ea nu se va reîntoarce chiar în timpul tulburării. Și, când se păstrează pentru plăcerea înțelegerii viitoare, el nu va simți amărăciunea certurilor prezente și va răspunde mai degrabă cele de care să nu se învinuiască el însuși și nici să-i reproșeze fratele ceva despre dragostea pe care au restabilit-o. În felul acesta va traduce în faptă acele cuvinte profetice: În mânie adu-ți aminte de milostenie.”

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)