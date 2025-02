Descoperirile de la Dumnezeu și cele de la diavoli

Data: 11 Feb 2025

Sfântul Macarie Egipteanul, Apoftegme, III, 2, în Părinți și Scriitori Bisericești (2014), vol. 12, p. 31

„A venit odată Macarie Egipteanul de la Sketis la Muntele Nitriei, la pomenirea avvei Pamvo. Și i-au zis bătrânii: Spune un cuvânt fraților, părinte! Iar el a zis: Eu încă nu m-am făcut monah, dar am văzut monahi. Căci, pe când stăteam eu odată în chilie la Sketis, mă supărau gândurile, zicân­du-mi: «Mergi în pustie și ia seama ce vei vedea acolo». Am zăbovit deci luptându-mă cu gândul cinci ani, zicând ca nu cumva să fie de la diavoli. Și, cum gândul a stăruit, am mers în pustie. Acolo am aflat un lac cu apă și cu un ostrov în mijlocul lui. Și veneau animalele pustiei să bea de acolo. Între ele am văzut doi oameni goi. Și s-a înfricoșat trupul meu, căci credeam că sunt duhuri. Dar ei, când m-au văzut înfricoșat, au grăit către mine: «Nu te teme, și noi suntem oameni». Le-am zis: «De unde sunteți și cum ați venit în pustia aceasta?» Și au zis: «Din chinovie suntem; și ne-am înțeles între noi și am ieșit aici, iată, de patruzeci de ani; și unul este egiptean, iar celălalt libian». Și m-au întrebat și ei cum este lumea, dacă vine apa la vremea sa și dacă are lumea îndestulare. Le-am zis: «Da». Eu i-am întrebat: «Cum pot să mă fac monah?» Și mi-au spus: «Dacă nu se va lepăda cineva de toate cele ale lumii, nu poate să se facă monah». Și le-am zis: «Eu sunt neputincios și nu pot fi ca voi». Și ei mi-au zis: «Dacă nu poți fi ca noi, stai în chilia ta și plânge-ți păcatele tale». I-am întrebat: «Când se face iarnă, nu vă este frig? Și, când se face arșiță, nu se ard trupurile voastre?» Iar ei au zis: «Dumnezeu ne-a iconomisit astfel încât nici iarna nu ne este frig, nici vara nu ne vatămă arșița». De aceea v-am zis că încă nu am devenit monah, dar am văzut monahi. Iertați-mă, fraților!”

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)