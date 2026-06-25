Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Hai la Dumnezeu!

Hai la Dumnezeu!

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 26 Iunie 2026

Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 647-648

„Fiind la parohie în comuna Brâncoveni, Părintele (Protosinghel) Iosif (Rusu) era așa de blând și milostiv cu oamenii, că toți îl iubeau și-l căutau. Numele lui se făcuse cunoscut prin sate și mulți bolnavi veneau la el și se vindecau.

Părintele Iosif iubea până la jertfă pe Dumnezeu și pe oameni, biserica și săracii. Iar dintre faptele bune, cel mai mult iubea rugăciunea și milostenia.

Pentru acest cuvios părinte, în biserică era Însuși Dumnezeu. De aceea, ziua și noaptea zăbovea în biserică și săvârșea cele sfinte cu bucurie și cu lacrimi. Uneori îl întrebau fiii săi duhovnicești:

- Unde mergi, Părinte Iosif?

- Tată, mă duc la Dumnezeu!, răspundea bătrânul plin de bunătate. Apoi intra în biserică.

Îndată ce auzea toaca sau clopotul, Părintele Iosif zicea către ucenica sa:

- Achilino, mamă, hai la Dumnezeu! Ne cheamă clopotul. Aceasta este calea mântuirii. Aceasta este calea către Împărăția cerurilor. Eu aș vrea să fie biserica cât mai departe, ca să mă ostenesc mai mult, că îngerii lui Dumnezeu ne numără pașii spre biserică.

Acest minunat duhovnic punea toată nădejdea mântuirii călugărului în ascultare și participare permanentă la slujbele bisericii. De aceea mereu sfătuia pe fiii săi duhovnicești:

- Veniți, tată, cât mai mulți la biserică. Și cel bogat și cel sărac și cel flămând și cel sătul, cu toții să vină la Dumnezeu!

Timp de 26 de ani, Părintele Iosif a slujit zilnic Sfânta Liturghie la Mănăstirea Dintr-un Lemn, căci era singurul preot și duhovnic. După slujbă citea la bolnavi, spovedea obștea, sfătuia și mângâia pe credincioși, împărțea milostenie la săraci, se ruga și iarăși venea la biserică.

(...) Pentru o petrecere ca aceasta, satana mult îl zavistuia și îi făcea mereu ispite, căci uneori îi ieșea aievea în față, alteori venea în chipul unui câine negru, îl apuca de rasă și îl trăgea în altă parte, să nu nimerească ușa bisericii. Și cum bătrânul era gârbov, uneori ajungea la poartă, alteori la grajd, până îl găseau maicile și îl aduceau la biserică. Deci zicea bătrânul:

- Vrăjmașul, tată, mi-a făcut ispită!

Apoi intra cu chip luminat în biserică, făcea trei metanii la icoana Maicii Domnului și dădea binecuvântare de Utrenie.”

(Cuvinte ale sfinţilor români, Pr. Narcis Stupcanu)

vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Ce înseamnă să iei jugul lui Hristos? Patristica
    Ce înseamnă să iei jugul lui Hristos?

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, pp. 111-112 „Arhimandritul Dometian este numărat printre cei mai de seamă stareți ai mănăstirilor Neamț

    25 Iun, 2026
  • Sfaturi duhovnicești Patristica
    Sfaturi duhovnicești

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 667 „Zicea și acestea (Arhimandritul Nicodim Sachelarie): - Cu cât cineva se înduhovnicește mai mult, cu

    24 Iun, 2026
  • Cum să ne ferim de mustrarea Domnului? Patristica
    Cum să ne ferim de mustrarea Domnului?

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 595 „Înainte de a merge la spovedanie, cercetează-ți conștiința mult timp și vezi că sunt greșeli

    23 Iun, 2026
  • Smerenia înalță Patristica
    Smerenia înalță

    Arhimandrit Ioanichie Bălan, Patericul Românesc, Ediția a VI-a, Ed. Mănăstirea Sihăstria, 2011, p. 373 „Călăuzit de harul Duhului Sfânt, smeritul ierodiacon Grigorie (Sf. Ier. Grigorie Dascălul)

    22 Iun, 2026
TOP 6 Patristica