Care păcat nu va fi iertat în veac?

Data: 04 Septembrie 2025

Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Matei, omilia XLI, III, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 23, pp. 496-497

„Multe ați spus împotriva Mea! zice El. Că sunt un înșelător, că sunt împotriva lui Dumnezeu. Vă iert acestea, dacă vă pocăiți, și nu vă pedepsesc. Dar defăimarea Duhului nu se va ierta nici acelora care se pocăiesc.

– Cum e cu putință asta? Că a fost iertat și acest păcat celor ce s-au pocăit. Mulți dintre cei care au defăimat au crezut mai târziu și toate păcatele li s-au iertat. Ce înțeles au, dar, cele spuse? Că, dintre toate păcatele, acesta singur nu se poate ierta? Pentru ce oare?

– Pentru că despre Hristos iudeii nu știau cine este, dar despre Duhul aflaseră de multă vreme. Tot ce-au grăit profeții au grăit prin Duhul Sfânt; toți cei din Vechiul Testament aveau o idee foarte clară despre Duhul Sfânt.

Înțelesul cuvintelor lui Hristos este deci acesta: Fie! spune El. Puteți păcătui față de Mine, din pricina trupului cu care sunt îmbrăcat; dar nu puteți spune și de Duhul Sfânt: Nu-L cunoaștem! De aceea defăimarea voastră nu vă va fi iertată și veți fi pedepsiți și aici, și dincolo. – Mulți au fost pedepsiți numai aici; de pildă, desfrânatul din Corint (I Corinteni 2, 6) și corintenii care s-au împărtășit cu nevrednicie cu dumnezeieștile taine (I Corinteni 11, 18-32) – Dar voi, continuă Hristos, veți fi pedepsiți și pe lumea aceasta, și pe cealaltă. Vă iert toată defăimarea adusă Mie înainte de răstignire! Vă iert chiar răstignirea! Numai pentru necredința voastră nu veți fi pedepsiți! (...) Că Domnul S-a gândit la defăimările aduse Lui înainte de răstignire se vede din cuvintele pe care le-a adăugat: Celui care va zice cuvânt împotriva Fiului Omului, se va ierta lui; dar celui care va zice cuvânt împotriva Sfântului Duh, nu i se va ierta lui. Pentru ce? Pentru că Duhul Sfânt vă este cunoscut, spune Hristos, pentru că ați păcătuit față de fapte evidente. Chiar dacă spuneți că pe Mine nu Mă cunoașteți, dar nu puteți spune că nu cunoașteți pe Sfântul Duh, că scoaterea demonilor și tămăduirile sunt lucrarea Sfântului Duh. Deci nu M-ați ocărât numai pe Mine, ci și pe Duhul cel Sfânt. De aceea osânda voastră este de neînlăturat și aici, și dincolo. Unii oameni vor fi osândiți și aici, și dincolo; alții numai aici; unii numai dincolo, alții nici aici, nici dincolo.”

Sfântul Chiril al Alexandriei, Închinare în Duh și Adevăr, Cartea a Șasea, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 38, p. 219

„Cât privește hula, nu pot spune ce lucru grav este și ce mare rău aduce celor ce o întrebuințează. De aceea și legea vede și pedep­sește cu moartea crudă. Dar și Hristos a pedepsit-o cu chinuri nesfârșite și de neocolit. Căci cine va zice cuvânt împotriva Fiului Omului, i se va ierta lui; dar cine va zice împotriva Duhului Sfânt, nu i se va ierta nici în veacul acesta, nici în cel viitor (Matei 12, 32). Duh numește firea mai presus de trup, care e Dumnezeu, împotriva căreia cel ce-și sloboade limba neînfricată, va secera roadele flecărelii lui. Căci buzele nebunului îl duc la rele, precum s-a scris; iar gura lui cutezătoare îi pricinuiește moartea (Proverbe 18, 6-7). De aceea și dumnezeiescul cântăreț a zis: Pune, Doamne, strajă gurii mele și ușă de îngrădire împrejurul buzelor mele. Și să nu apleci inima mea spre cuvinte de vicleșug (Psalmi 140, 6-7). Iar acestea sunt grăirea lipsită de evlavie împotriva lui Dumnezeu și a firii negrăite și atotcurată în chip neprihănit.”

Sfântul Vasile cel Mare, Regulile mici, Î. 273, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 18, p. 438

„Întrebarea 273: Ce ar trebui să facă cineva ca să hulească împotriva Duhului Sfânt? (Marcu 3, 29)

Răspuns: Din hula de atunci, pe care au hulit-o fariseii, împotriva cărora s-a stabilit și judecata aceasta, este clar că și acum hu­lește împotriva Duhului Sfânt cel care atribuie celui potrivnic lucrările și roadele Duhului Sfânt; lucru pe care îl pătimim cei mai mulți, când, de multe ori, disprețuind primejdia, pe cel sârguitor îl numim vanitos, iar celui care arată râvnă bună, mințind, îi atribuim mânie, și când spunem altele ca acestea, mințind cu gânduri viclene.”

Învățătură a celor doisprezece Apostoli, Cap. III, 6-7 în Părinți și Scriitori Bisericești (1979), vol. 1, pp. 26-27

„Fiul meu, să nu fii cârtitor, pentru că te duce la hulă, nici obraznic, nici cu gând rău, că din toate acestea se nasc hulele. Să fii blând, pentru că cei blânzi vor moșteni pământul (Matei 5, 5).”

(Cuvânt patristic, Pr. Narcis Stupcanu)