Data: 26 Oct, 2022

Sfântul Chiril al Alexandriei, Comentariu la Evanghelia Sfântului Ioan, Cartea a Unsprezecea, Cap. 2, în Părinți și Scriitori Bisericești (2000), vol. 41, p. 1007

„În lume necazuri veți avea; dar îndrăzniți. Eu am biruit lumea (Ioan 16, 33). Dacă ar vrea cineva să spună aceasta mai simplu, ar putea spune așa: Hristos S-a arătat mai presus și mai puternic decât tot păcatul și decât orice necaz din lume. Iar deoarece l-a biruit, va da și celor încercați din pricina Lui puterea să biruiască. Iar dacă ar voi cineva să arate o învățătură mai subtilă, să spună aceasta: Precum am învins stricăciunea și moartea, pentru că Hristos a înviat ca om din pricina noastră și pentru noi, făcând învierea Sa începutul stăpânirii asupra morții; și precum puterea acestui fapt a trecut și la noi, deoarece Cel ce a biruit era dintre noi, întrucât S-a arătat ca om; și precum am biruit păcatul, el fiind omorât în Hristos ca în primul Care ne-a comunicat și nouă, ca neam al Său, acest bine, la fel trebuie să îndrăznim să credem că și noi vom birui lumea, fiind­că a biruit-o Hristos, ca om, făcându-Se pentru noi început, ușă și cale prin firea omenească spre aceasta. Căci cei căzuți și biruiți odinioară am biruit, deoarece Cel ce era ca noi a biruit pentru noi. Fiindcă, dacă ar fi biruit ca Dumnezeu pentru noi, aceasta nu ar fi fost nimic; dar, fiindcă a biruit ca om, noi am biruit în El. Căci S-a arătat nouă din cer un al doilea Adam, după Scripturi (I Corinteni 4, 5).”

(Cuvânt patristic, Pr. Narcis Stupcanu)