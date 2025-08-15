Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
„Maica noastră”

Data: 15 August 2025

Arhim. Emilianos Simonopetritul, Cuvântări mistagogice la sărbători, Ed. Sf. Nectarie, Arad, 2016, pp. 154-155

„Maica Domnului pune în lucrare rugăciunea de zi și de noapte a Sfântului Munte, lucrează la taina izbăvirii, descoperă întruparea Cuvântului înlăuntrul nostru și ne inițiază în tainele cerului și ale pământului. Prin Maica Domnului noi, păcătoșii, neputincioșii, pătimașii, ne desfătăm de darurile dumnezeiești, pentru că ea este stâlpul însuflețit al rugăciunii întregii Biserici. Maica Domnului îi slobozește chiar și pe cei din iad, îl îndumnezeiește pe om și atrage întreaga zidire să se închine lui Dumnezeu”.

Arhim. Emilianos Simonopetritul, Cuvântări mistagogice la sărbători, Ed. Sf. Nectarie, Arad, 2016, p. 271

Maica Domnului, Maica noastră, este cea mai iubită persoană pentru toți aghioriții, aș spune chiar pentru toți monahii. Fără ea nu este cu putință ca monahul să facă un pas înainte în viața duhovnicească; nu poate să șoptească rugăciunea „Doamne, Iisuse Hristoase”, nici să-i învețe înțelesul.

 

