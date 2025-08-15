Data: 15 August 2025

Arhim. Emilianos Simonopetritul, Cuvântări mistagogice la sărbători, Ed. Sf. Nectarie, Arad, 2016, pp. 154-155

„Maica Domnului pune în lucrare rugăciunea de zi și de noapte a Sfântului Munte, lucrează la taina izbăvirii, descoperă întruparea Cuvântului înlăuntrul nostru și ne inițiază în tainele cerului și ale pământului. Prin Maica Domnului noi, păcătoșii, neputincioșii, pătimașii, ne desfătăm de darurile dumnezeiești, pentru că ea este stâlpul însuflețit al rugăciunii întregii Biserici. Maica Domnului îi slobozește chiar și pe cei din iad, îl îndumnezeiește pe om și atrage întreaga zidire să se închine lui Dumnezeu”.

Arhim. Emilianos Simonopetritul, Cuvântări mistagogice la sărbători, Ed. Sf. Nectarie, Arad, 2016, p. 271

Maica Domnului, Maica noastră, este cea mai iubită persoană pentru toți aghioriții, aș spune chiar pentru toți monahii. Fără ea nu este cu putință ca monahul să facă un pas înainte în viața duhovnicească; nu poate să șoptească rugăciunea „Doamne, Iisuse Hristoase”, nici să-i învețe înțelesul.