Răsplata mucenicilor

Salvianus, Despre guvernarea lui Dumnezeu, Cartea a III-a, VI, 22, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 72, p. 222

„(...) Creștinii, care au urcat treptele persecuțiilor până la intrarea palatului ceresc, făcându-și scări oarecum din băncile de tortură și din grătarele rugurilor de martiraj.”

Actele martirice, Martiriul Sfântului Policarp - Episcopul Smirnei, XXII, 4, în Părinți și Scriitori Bise­ricești (1982), vol. 11, p. 42

„Se mai spune și aceasta în scrierile lui Irineu, că în ziua și ora la care a pătimit mucenicia la Smirna Policarp, s-a auzit în cetatea Romei, fiind de față Irineu, un glas ca de trâmbiță, zicând: «Policarp a murit ca mucenic».”

Actele martirice, Martiriul Sfin­ți­lor Carp, Papil și Agatonica, 37-39, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 11, p. 169

„Papil, cel dintâi, a fost întins, fiind pironit pe stâlp și, pe când se ruga în liniște, și-a dat sufletul.

Și după el, fiind pironit (pe stâlp) Carp, acesta a zâmbit. Iar cei de față, mirându-se, i-au zis: Ce este, de ce râzi?

Iar fericitul a zis: «Am văzut slava Domnului și m-am bucurat, și am văzut totodată deosebirea față de voi, căci eu nu sunt părtaș la rău­tățile voastre».”

Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre fericiri, Cuvântul VIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 29, p. 396

„Deci, gonirea (prigonirea) martorilor (martirilor) din partea tiranilor este deocamdată dureroasă simțurilor după chipul ei arătat, dar sfârșitul celor ce li se întâmplă întrece toată fericirea.”

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)