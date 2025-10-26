Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Teologie și spiritualitate Patristica Răsplata mucenicilor

Răsplata mucenicilor

Galerie foto (1) Galerie foto (1) Patristica
Data: 26 Octombrie 2025

Salvianus, Despre guvernarea lui Dumnezeu, Cartea a III-a, VI, 22, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 72, p. 222

„(...) Creștinii, care au urcat treptele persecuțiilor până la intrarea palatului ceresc, făcându-și scări oarecum din băncile de tortură și din grătarele rugurilor de martiraj.”

Actele martirice, Martiriul Sfântului Policarp - Episcopul Smirnei, XXII, 4, în Părinți și Scriitori Bise­ricești (1982), vol. 11, p. 42

„Se mai spune și aceasta în scrierile lui Irineu, că în ziua și ora la care a pătimit mucenicia la Smirna Policarp, s-a auzit în cetatea Romei, fiind de față Irineu, un glas ca de trâmbiță, zicând: «Policarp a murit ca mucenic».”

Actele martirice, Martiriul Sfin­ți­lor Carp, Papil și Agatonica, 37-39, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 11, p. 169

„Papil, cel dintâi, a fost întins, fiind pironit pe stâlp și, pe când se ruga în liniște, și-a dat sufletul.
Și după el, fiind pironit (pe stâlp) Carp, acesta a zâmbit. Iar cei de față, mirându-se, i-au zis: Ce este, de ce râzi?
Iar fericitul a zis: «Am văzut slava Domnului și m-am bucurat, și am văzut totodată deosebirea față de voi, căci eu nu sunt părtaș la rău­tățile voastre».”

Sfântul Grigorie de Nyssa, Despre fericiri, Cuvântul VIII, în Părinți și Scriitori Bisericești (1982), vol. 29, p. 396

„Deci, gonirea (prigonirea) martorilor (martirilor) din partea tiranilor este deocamdată dureroasă simțurilor după chipul ei arătat, dar sfârșitul celor ce li se întâmplă întrece toată fericirea.” 

(Cuvânt patristic, pr. Narcis Stupcanu)

vezi toate ›Alte articole din Patristica
  • Dumnezeu nu vrea pedepsirea păcătoșilor Patristica
    Dumnezeu nu vrea pedepsirea păcătoșilor

    Sfântul Iustin Martirul şi Filozoful, Apologia Întâi în favoarea creştinilor, XV, în Părinți și Scriitori Bisericești (1980), vol. 2, p. 46 „Pentru ce am mai aminti aici de mulțimea nenumărată a celor

    25 Oct, 2025
  • Atunci când ne îndoim Patristica
    Atunci când ne îndoim

    Sfântul Atanasie cel Mare, Viața Cuviosului Părintelui nostru Antonie, LXV-LXVI, în Părinți și Scriitori Bisericești (1988), vol. 16, pp. 230-231 „Dar Antonie avea și această harismă (acest dar):

    24 Oct, 2025
  • Dumnezeu Cuvântul Patristica
    Dumnezeu Cuvântul

    Sfântul Ioan Gură de Aur, Omilii la Evanghelia după Ioan, Omilia 2, 4, în Părinți și Scriitori Bisericești (2016), vol. 15, pp. 43-45 „(...) De aceea L-a numit Cuvânt, pentru că a vrut să arate că Acest

    23 Oct, 2025
  • Desăvârșirea omului Patristica
    Desăvârșirea omului

    Viața Sfântului Macarie Egipteanul, II, 1, în Părinți și Scriitori Bisericești (1992), vol. 34, pp. 54-55 „(...) Cum poate să ajungă cineva la desăvârșire? (...) La desăvârșire omul ajunge numai

    22 Oct, 2025
TOP 6 Patristica