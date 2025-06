Semnele biruinței

Data: 04 Iunie 2025

Sfântul Ioan Gură de Aur, Predici la Sărbători împărătești, Cuvântare la Sfintele Paști, II, în Părinți și Scriitori Bisericești (2015), vol. 14, p. 175

„Toți, dar, să ne bucurăm, să sărim, să ne veselim. Deși Stăpânul nostru a învins, deși El a înfipt trofeul, totuși veselia, bucuria, este comună, este și a noastră. Căci pentru mântuirea noastră s-au făcut toate. Prin acelea prin care diavolul ne-a biruit, prin acelea l-a biruit Hristos pe diavol. A luat aceleași arme și cu ele l-a doborât. Și ascultă cum! Semnele înfrângerii noastre au fost: fecioara, lemnul și moartea. Fecioară a fost Eva - nu cunoscuse încă pe bărbat când a fost înșelată -, lemn a fost pomul și moartea a fost pedeapsa dată lui Adam. Ai văzut că fecioara, lemnul și moartea au fost semnele înfrângerii noastre? Iată însă că aceleași au fost și pricinile biru­inței. În locul Evei, Maria; în locul pomului cunoștinței binelui și răului, lemnul Crucii; în locul morții lui Adam, moartea Stăpânului. Ai văzut că diavolul a fost biruit prin acelea prin care biruise? Prin pom l-a biruit diavolul pe Adam; prin Cruce l-a biruit Hristos pe diavol. Lemnul acela, cel dintâi, a trimis în iad, iar lemnul acesta, al Crucii, a chemat din iad pe cei plecați acolo. Lemnul acela, cel dintâi, l-a ascuns pe Adam cel gol, ca pe un rob, iar lemnul acesta, al Crucii, L-a arătat tuturor gol pe Biruitor, pironit în vârful Crucii. Și, iarăși, moarte într-o parte și moarte în alta: una a osândit pe cei de după Adam, iar cealaltă a înviat cu adevărat pe cei care muriseră înainte de moartea lui Hristos. Cine va grăi puterile Domnului și cine va face auzite toate laudele Lui? (Psalmul 105, 2) Din muritori am ajuns nemuritori. Am fost doborâți și am înviat. Am fost biruiți și am ajuns biruitori.”

Sfântul Atanasie cel Mare, Viața Cuviosului Părintelui nostru Antonie, LXXVII, în Părinți și Scriitori Bisericești (1988), vol. 16, p. 236

„Și unde se face semnul crucii, slăbește vrăjitoria și farmecele nu au nici o putere.”

Sfântul Atanasie cel Mare, Tratat despre întruparea Cuvântului și despre arătarea Lui nouă prin trup, Cap. IV, XXIX, în Părinți și Scriitori Bisericești (1994), vol. 15, p. 124

„Moartea este călcată prin semnul Crucii și prin credința în Hristos.”

(Cuvânt patristic, Pr. Narcis Stupcanu)