Acatistul Sfinților Cuvioși Paisie și Cleopa de la Sihăstria (2 decembrie)

Data: 07 August 2025

Condacul 1

Cei ce cununi ați dobândit prin nevoințe mari, lucrând răbdarea și smerenia în suflete, Cuvioșilor Paisie și Cleopa, voi luminii neapuse v-ați făcut părtași, la lumina pocăinței aducând pe toți cei ce vă laudă, cântând: Bucurați-vă, Părinți rugători ai Moldovei!

Icosul 1

Îngerilor ați urmat cu viețuirea voastră, slăviților Paisie și Cleopa, că Domnului slujind, cu osârdie ați împlinit pururea poruncile Lui; pentru aceea, vă cântăm acestea:

Bucura-te, odraslire spre slava Domnului;

Bucura-te, colț de taină al Raiului;

Bucura-te, Paisie cel de trei ori fericit;

Bucura-te, Cleopa cel insuflat de Duhul Sfânt;

Bucura-te, munte cu două culmi al purtării cerești;

Bucura-te, mir de mare preț al obștilor românești;

Bucura-te, a Sihăstriei veselie îndoită;

Bucura-te, adunare de Dumnezeu rânduită;

Bucura-te, laudă și cinstea monahilor;

Bucura-te, înfrumusețarea sihaștrilor;

Bucura-te, lumină a toată Bucovina;

Bucura-te, slavă a toată Biserica;

Bucurați-vă, Părinți rugători ai Moldovei!

Condacul 2

Voia dumnezeiască în toate căutând-o, pe calea cea îngustă ați pornit și în Cetatea de Sus ați ajuns, unde, primind moștenirea cea nestricăcioasă, cu ceata Cuvioșilor cântați lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 2

Om care ține cu Domnul – cum zicea a ta maică – te-ai făcut, Sfinte Paisie, și, ca un pom sădit lângă izvor, ai adus, întru Hristos, roadele de care se îndulcesc sufletele noastre, ale celor ce îți strigăm acestea:

Bucura-te, vlăstar al bunei cinstiri;

Bucura-te, odor al sfintei viețuiri;

Bucura-te, umblător pe cărarea spre cer;

Bucura-te, al cetății cerești locuitor;

Bucura-te, chip al blândeții, în tristeți mângâietor;

Bucura-te, grâu ales al Domnului, de virtute roditor;

Bucura-te, lucrător al rugăciunii neîncetate;

Bucura-te, sfeșnic al luminii necreate;

Bucura-te, că din pruncie liniștirea ai iubit;

Bucura-te, că viețuirea Sfântului Sava ai râvnit;

Bucura-te, sălaș al tainelor Duhului;

Bucura-te, aleasă floare a Raiului;

Bucura-te, Cuvioase Părinte Paisie!

Condacul 3

Viața pustnicească ai dorit-o cu râvnă din tinerețe, Paisie slăvite, iar în război pe tine te-ai legat că, de vei scăpa, vei urma nevoința monahilor și pururea cu îngerii vei cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 3

Cuvioase Cleopa, maica ta din pruncie te-a încredințat Născătoarei de Dumnezeu, prin care, de la moarte scăpând, te-ai arătat dorit Fiului Ei, Căruia cu totul te-ai dăruit; pentru aceasta, toți îți cântăm:

Bucura-te, lăstar al Vitei-Hristos;

Bucura-te, plăcut al Maicii Fecioare;

Bucura-te, că de prunc te-a ales Ziditorul tău;

Bucura-te, că de El te-ai lipit cu tot cugetul;

Bucura-te, vas al Duhului, cu totul minunat;

Bucura-te, cel cu duhul lui Ilie, după nume însemnat;

Bucura-te, că de la frați ai învățat rugăciunea;

Bucura-te, că în noapte te îndulceai cu aceasta;

Bucura-te, lăcaș al venirii harului;

Bucura-te, noian al apelor Duhului;

Bucura-te, de-Duh-purtătoare sămânță;

Bucura-te, a neamului nostru mlădiță;

Bucura-te, Cuvioase Părinte Cleopa!

Condacul 4

Din rădăcină curată, ca o stâlpare aleasă ai odrăslit, fericite Cleopa, și drept te-ai înălțat spre Hristos, ca un falnic chiparos, nicicum plecându-te de vântul strâmtorărilor, ci lui Dumnezeu pururea cântând: Aliluia!

Icosul 4

Grabnic făgăduința împlinindu-ți, ai intrat, Cuvioase Părinte Paisie, în Schitul Cozancea, în care, ascultare făcând, ți-ai câștigat ca bogăție smerenia, treptele virtuților suindu-le; pentru care și auzi acestea:

Bucura-te, făclie a rugăciunii curate;

Bucura-te, văpaie ce arzi tot păcatul;

Bucura-te, lucrător al trezviei și al postirii;

Bucura-te, culme a pătrunderii în adâncul gândirii;

Bucura-te, mare a smereniei, pe toți într-însa curățind;

Bucura-te, zare a sfințeniei, tuturor strălucind;

Bucura-te, al străvederii luminos luceafăr;

Bucura-te, a privegherii nesurpată cetate;

Bucura-te, pahar plin cu vinul cunoașterii;

Bucura-te, părinte al nădejdii și al dragostei;

Bucura-te, cămară a toată virtutea;

Bucura-te, comoară a cereștilor daruri;

Bucura-te, Cuvioase Părinte Paisie!

Condacul 5

Râvnă dumnezeiască și cuprindere mare, Cuvioase Paisie, văzând în Părintele Cleopa, ai vrut să-l ai totdeauna aproape; și cu făgăduință v-ați legat amândoi să fiți nedespărțiți în veci și să înălțați lui Dumnezeu cântarea: Aliluia!

Icosul 5

Fraților tăi ai urmat, înțelepte Părinte Cleopa, rănindu-te cu dorul ceresc, și, în Schitul Sihăstriei intrând, îngerescul chip ai luat, spre Cel dorit pe calea nevoințelor pășind; pentru aceasta, te lăudăm:

Bucura-te, ostaș neplecat la cuget;

Bucura-te, ales al nunții de taină;

Bucura-te, lucrător neobosit al poruncilor;

Bucura-te, suitor pe scara virtuților;

Bucura-te, fiu al ascultării, că în pom trei zile ai lovit;

Bucura-te, stâlp mare al răbdării, prin care ai biruit;

Bucura-te, cel ce nume de apostol ai primit;

Bucura-te, cel ce lucrarea acestuia ai râvnit;

Bucura-te, spic de taină pregătit pentru prescură;

Bucura-te, vistiernic ce hrănești cu învățătură;

Bucura-te, cel prin care Hristos se slăvește;

Bucura-te, cel prin care vrăjmașul se rănește;

Bucura-te, Cuvioase Părinte Cleopa!

Condacul 6

Străin ai viețuit, priveghind lângă turme, de lume înstrăinându-te cu totul; că tainele zidirii pricepând și luminarile dumnezeiești primind, pe muntele virtuților ai suit, Părinte Cleopa, și lui Hristos ai cântat: Aliluia!

Icosul 6

Glas și cântare îngerească auzind, Cuvioase Paisie, făcutu-ți-ai schit în poiană și, în post și rugăciuni stăruind, cu sfințenie te-ai liniștit, pășind pe urmele sihaștrilor; iar, în ceata lor ajungând, auzi acestea:

Bucura-te, tainic ostenitor;

Bucura-te, al păcii împlinitor;

Bucura-te, iubitor de singurătate;

Bucura-te, povățuitor al cugetării la moarte;

Bucura-te, cunoscător al sufletelor omenești;

Bucura-te, vestitor al tainelor dumnezeiești;

Bucura-te, cel ce ai urmat sărăciei Domnului;

Bucura-te, cel ce te-ai făcut oglindire a dragostei Lui;

Bucura-te, frumusețe a cetei monahilor;

Bucura-te, strălucire a nevoințelor;

Bucura-te, potir îndestulat al blândeții;

Bucura-te, lăcaș luminat al Treimii;

Bucura-te, Cuvioase Părinte Paisie!

Condacul 7

Înțelepciune duhovnicească ai dobândit, dascăl al ascultării fiind, Sfinte Paisie, și, în osteneli neîncetat aflându-te, duhovnic mângâietor al monahilor te-ai arătat și tuturor celor ce cântă: Aliluia!

Icosul 7

Nou David, Sfinte Cleopa, Ziditorul arătându-te, te-a chemat de la turme și păstor înțelept și vrednic Sihăstriei te-a așezat, călăuzind, cu toiagul dragostei, obștea care cu mulțumire îți glăsuiește:

Bucura-te, făclie sfântă, la icoană așezată;

Bucura-te, că aceasta nu se stinge niciodată;

Bucura-te, al monahilor păstor încercat;

Bucura-te, vas al alegerii preaminunat;

Bucura-te, trâmbiță a cuvintelor insuflaților Părinți;

Bucura-te, pom al Raiului, plin de rod dumnezeiesc;

Bucura-te, nerătăcită cale de mântuire;

Bucura-te, neclătinată cetate de izbăvire;

Bucura-te, dreptar al isihiei;

Bucura-te, povățuitor al multor obști;

Bucura-te, iubitor al numelui lui Iisus;

Bucura-te, văzător al celor de sus;

Bucura-te, Cuvioase Părinte Cleopa!

Condacul 8

Schitului Sihăstriei rânduială punându-i, Sfinte Cleopa, l-ai făcut grădină înflorită, și mulți, precum albinele, venind la învățătura ta plină de har, obștile și numărul sihaștrilor au sporit, pe toți învățându-i să cânte: Aliluia!

Icosul 8

Pustnicii călăuză și dreptar te au, Sfinte Paisie, și obștile Moldovei – scăpare, că prin a ta nerăutate și smerenie ai întors cugetul cumplitului prigonitor;

pentru aceasta, toți cu mulțumire îți cântă:

Bucura-te, cărare nerătăcită;

Bucura-te, prin care aflăm pe Tatăl;

Bucura-te, iscusitule doctor de suflete;

Bucura-te, al monahilor bunule sfetnic;

Bucura-te, leacul bolilor trupești și sufletești;

Bucura-te, sprijinul bătrânilor și al celor în nevoi;

Bucura-te, cel ce harul Duhului l-ai chemat peste oameni;

Bucura-te, cel ce mii de suflete ai adus către Domnul;

Bucura-te, olar iscusit, de suflete ziditor;

Bucura-te, al dreptății și al milei bun cumpănitor;

Bucura-te, cel ce ești al Sihăstriei păzitor;

Bucura-te, cel ce ești tuturor ajutător;

Bucura-te, Cuvioase Părinte Paisie!

Condacul 9

Al răbdării stâlp, al isihiei vas, Părinte Paisie, de Domnul slăvite, cum vom izbuti a-ți vesti negraitele daruri cerești și mulțimea minunilor? Că, prin acestea, pe toți îi îndemni să cânte lui Dumnezeu: Aliluia!

Icosul 9

Arcul și-au încordat păcătoșii împotriva credinței, iar tu, fericite Părinte Cleopa, întru Hristos îndrăznind, ca un viteaz ai răbdat săgețile lor și, toate biruindu-le, auzi acum de la noi acestea:

Bucura-te, viteaz întărit de Domnul;

Bucura-te, cel ce grăiești adevărul;

Bucura-te, păzitor al credinței creștinilor;

Bucura-te, văditor al minciunii ateilor;

Bucura-te, că de-al tău suflet neînfricat toți ne-am minunat;

Bucura-te, cel ce cursele vrăjmașilor le-ai sfărâmat;

Bucura-te, întăritor al turmei celei slăbite;

Bucura-te, învățător minunat al răbdării;

Bucura-te, părtaș al Pătimirii Domnului;

Bucura-te, biruitor al necredincioșilor;

Bucura-te, văpaie ce arzi rătăcirile toate;

Bucura-te, strălucire a credinței curate;

Bucura-te, Cuvioase Părinte Cleopa!

Condacul 10

Multă ta îndrăzneală în cuvânt, o, Părinte Cleopa, voind a o opri împotrivitorii credinței, prigoană asupra ta au adus, dar tu, fugind în munți ca o pasăre, de lațul lor te-ai păzit, cântând: Aliluia!

Icosul 10

Dragoste părintească ne arăți tuturor, Paisie, Părintele nostru, că, nevoindu-te, în preaiubitul Rai ai ajuns și, har primind și facere de minuni, auzi la arătare acestea:

Bucura-te, al Raiului rod preadulce;

Bucura-te, a noastră comoară mare;

Bucura-te, om ceresc și înger pământesc;

Bucura-te, rai înțelept și grădină a virtuților;

Bucura-te, cel ce povara sufletească ne-o ridici;

Bucura-te, alesule al Părintelui ceresc;

Bucura-te, ploaie a binecuvântării din ceruri;

Bucura-te, lacrimă care ne speli tot păcatul;

Bucura-te, cunună a nevoitorilor;

Bucura-te, arvună a milelor Domnului;

Bucura-te, spre noi revărsare de daruri;

Bucura-te, a noastră solire la Domnul;

Bucura-te, Cuvioase Părinte Paisie!

Condacul 11

Viu ești și după moarte și te rogi pentru lume, Paisie, Părinte înțelepte, că și mai mult din cer ne ajuți, mijlocind pentru noi pururea și calea netezindu-ne spre Împărăție, ca să cântăm cu tine: Aliluia!

Icosul 11

Vas al cereștilor daruri te-ai făcut, Părinte Cleopa, primind dumnezeiască știință, pe care, ca un nou Moise, ai adus-o lumii, minunat scriind-o în cărți și în inimile celor ce îți cântă acestea:

Bucura-te, năvod al înțelepciunii;

Bucura-te, izvod al învățăturii;

Bucura-te, al vieții cerești vestitorule;

Bucura-te, de preabune nădejdi dătătorule;

Bucura-te, vultur al vederilor din dumnezeiescul nor;

Bucura-te, susur al cuvintelor din duhovnicescul dor;

Bucura-te, cel ce ai alungat nălucirea drăcească;

Bucura-te, cel ce uneltirile lui le-ai surpat de îndată;

Bucura-te, condei al gurii Cuvântului;

Bucura-te, temei al vieții creștinilor;

Bucura-te, fântână a apei credinței;

Bucura-te, pârâu curat al minunii;

Bucura-te, Cuvioase Părinte Cleopa!

Condacul 12

Zid ești creștinilor, Cuvioase Cleopa, și mult ajutător în necazuri; pentru aceasta, și sfintele tale moaște izvorăsc har îmbelșugat și apele minunilor celor ce cântă cu credință: Aliluia!

Icosul 12

Viața voastră cântând-o, mulțumire aducem Treimii celei de o ființă, că, întru voi făcându-Și lăcaș, fericiților Paisie și Cleopa, v-a sfințit, v-a slăvit și ne-a îndemnat pe toți să zicem:

Bucura-te, doime care cinstești Sfânta Treime;

Bucura-te, în Domnul sfântă unime;

Bucura-te, Cuvioase Paisie, bunule;

Bucura-te, Părinte Cleopa, slăvitule;

Bucura-te, praștia cu două strune a Prorocului David;

Bucura-te, paloș cu două tăișuri ce tai cetele drăcești;

Bucura-te, dumnezeiască izvorâre de daruri;

Bucura-te, lui Dumnezeu bineplăcută însoțire;

Bucura-te, tăria dreptcredincioșilor;

Bucura-te, surparea rău-cinstitorilor;

Bucura-te, cetate cu două turnuri;

Bucura-te, comoară cu multe daruri;

Bucurați-vă, Părinți rugători ai Moldovei!

Condacul 13

O, cinstita și sfântă doime de sihaștri, slăviților Paisie și Cleopa, cântarea cea smerită primind, izbăviți-ne de toate uneltirile urătorului de suflet, ca, împreună, cu mulțumire să cântăm: Aliluia! (Acest Condac se zice de trei ori)

Icosul 1

Îngerilor ați urmat cu viețuirea voastră, slăviților Paisie și Cleopa, că Domnului slujind, cu osârdie ați împlinit pururea poruncile Lui; pentru aceea, vă cântăm acestea:

Bucura-te, odraslire spre slava Domnului;

Bucura-te, colț de taină al Raiului;

Bucura-te, Paisie cel de trei ori fericit;

Bucura-te, Cleopa cel insuflat de Duhul Sfânt;

Bucura-te, munte cu două culmi al purtării cerești;

Bucura-te, mir de mare preț al obștilor românești;

Bucura-te, a Sihăstriei veselie îndoită;

Bucura-te, adunare de Dumnezeu rânduită;

Bucura-te, laudă și cinstea monahilor;

Bucura-te, înfrumusețarea sihaștrilor;

Bucura-te, lumină a toată Bucovina;

Bucura-te, slavă a toată Biserica;

Bucurați-vă, Părinți rugători ai Moldovei!

Rugăciune

O, Cuvioșilor și de Dumnezeu purtătorilor Părinți ai noștri, Paisie și Cleopa, cei ce din tinerețe Crucea ca jugul pe umeri ați luat și, întru ascultare, cu plugul nevoințelor sihăstrești v-ați brăzdat țarina sufletelor, cu frică și cu cutremur lucrând mântuirea voastră; o, mlădițe ale Vitei celei adevărate, Hristos, cei ce întru El ați rămas și pe care Însuși Lucrătorul, Dumnezeu-Tatăl, le-a curățit, ca aducătoare de multă roadă făcându-vă, Însuși să Se slăvească întru voi; o, bunilor lucrători ai Stăpânului, care sămânța cea curată a Evangheliei ați sădit-o în suflete și roadă însutită ați adus; o, înțelepților nevoitori, care v-ați arătat sălaș minunat al Sfintei Treimi și v-ați făcut vase de bun folos, umplându-vă de înțelepciune și întreagă cunoștință, de tot darul duhovnicesc și de lucrările minunilor; o, ucenici adevărați și slujitori credincioși ai Stăpânului, care în cămările cerești ale Împărăției astăzi vă bucurați ca niște bineplăcuți și prieteni ai Lui, ascultați rugăciunea noastră, pe care cu evlavie și cu suflet umilit o aducem, plecându-ne genunchii la icoana voastră și la cinstitele voastre moaște purtătoare de har și izvorâtoare de minuni.

Nu treceți cu vederea strigarea noastră, ci întâmpinați-ne pe noi, cei ce cu dragoste alergăm la voi, ajutătorii noștri calzi și păzitorii noștri buni, depărtând de la noi toată lucrarea cea rea a vrăjmașului, toată tulburarea și neputința trupească și sufletească, prin minunata voastră mijlocire la Atotîndurătorul Dumnezeu; ca, întru milostivirea Lui, să ne pocăim de fărădelegile noastre și să fim vouă următori, precum și voi ați fost lui Hristos, să pășim cu credință pe calea pe care Însuși El, ca un milostiv, ne-a arătat-o, și pe care voi, prealuminaților, ați umblat.

Preablânde și mult-nevoitorule Părinte Paisie, îndreptătorule de suflete multiscusit, învățătorule al smereniei și al isihiei iubitorule, rugătorule cu inimă curată către Dumnezeu pentru tot sufletul cel necăjit și întristat, la tine venim și noi, cerând ca, prin rugăciunile tale fierbinți către Dumnezeu, să ne întărești a pune început bun pocăinței noastre, trimițând ochilor noștri lacrimi, care să ne spele noroaiele patimilor noastre și ale păcatelor, pentru a birui toate ispitele ce ne vin de la trup, de la lume și de la diavol. Și precum pe toți îi primeai, toate ale lor binecuvântându-le – și masa, și casa – așa și acum binecuvintează-ne din înălțimea slavei la care te-a înălțat Dumnezeu, trimițând asupra-ne îmbelșugatele revărsări ale darurilor și ale mijlocirilor tale.

Asemenea și tu, minunate Părinte Cleopa, cel cu nume și râvnă de apostol, care pe Hristos neîncetat L-ai vestit și prigoniri ai răbdat pentru numele Lui, rătăcind prin munți și prin peșteri; cel ce tuturor, ca o făclie în sfeșnic, lumina dumnezeieștilor porunci ai strălucit, cu razele nevoințelor tale sihăstrești mai presus de fire și cu fulgerele cuvântului tău celui tunător; apărător neînfricat al dreptei credințe și propovăduitor al viețuirii după voia lui Dumnezeu; povățuitor minunat al obștilor Moldovei, care mulțimile la apa curată a credinței le-ai călăuzit, însuți și acum, prin rugăciunile tale fierbinți către Dumnezeu, pe noi, cei ce venim la tine, ajută-ne să ducem viață curată, bineplăcută Stăpânului, și întărește-ne să călcăm toate cursele viclenilor demoni și, fără de frică, să mărturisim pe Hristos, Mântuitorul sufletelor noastre.

Slăviților Părinți Paisie și Cleopa, ne rugăm cu credință să mijlociți la Dumnezeu să ne ierte și să ne păzească de venirea altor neamuri asupra noastră, de cutremur, de foc, de secetă și tot necazul care, cu dreptate, ne amenință pentru păcatele noastre. Și, precum oarecând doreați a se face toți locuitori ai Raiului, așa și acum faceți-ne pe noi părtași, prin mijlocirile voastre, unui colțișor de Rai; ca, dimpreună cu voi și cu toți sfinții – deși suntem nevrednici – să lăudăm și noi și să slăvim preacinstitul și de mare cuviință Nume al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Condacul 1

Cei ce cununi ați dobândit prin nevoințe mari, lucrând răbdarea și smerenia în suflete, Cuvioșilor Paisie și Cleopa, voi luminii neapuse v-ați făcut părtași, la lumina pocăinței aducând pe toți cei ce vă laudă, cântând: Bucurați-vă, Părinți rugători ai Moldovei!

Colecţia Acatiste şi Vieţi de sfinţi - Editura Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă