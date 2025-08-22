„Un duhovnic este o binecuvântare”

Întâlnirea Tinerilor Ortodocşi din Moldova (ITOM), un eveniment devenit tradiţie, organizat de Arhiepiscopia Iaşilor, a adus împreună peste 1.500 de tineri din județele Moldovei, dar şi din provinciile istorice Basarabia şi Bucovina de Nord. Tema centrală a ediţiei de anul acesta a fost „Locul duhovnicului în viaţa tânărului”, iar tinerii au aflat că „spovedania sinceră ne apropie de Dumnezeu” şi „este definitorie pentru viaţa duhovnicească a unui om”. „Rolul duhovnicului este locul pe care voi i-l daţi: poate să rămână în nişte cărţi, în bibliotecă, poate să fie în nişte dialoguri mai mult sau mai puţin rodnice, dar dacă voi îi deschideţi poate să intre şi în inima voastră, să facă curăţenie”, le-a spus tinerilor părintele arhimandrit Nicodim Petre, stareţul Mănăstirii Bucium din Iaşi.

Timp de trei zile, Iaşiul a ieşit din amorţeala vacanţei şi şi-a primit vizitatorii cu braţele deschise şi cu bucuria nemărginită a revederii: participanţii la ITOM au redescoperit mândra cetate, capitală culturală, pornind de la Catedrala Mitropolitană, unde au fost întâmpinaţi de Înaltpreasfinţitul Părinte Teofan, Mitropolitul Moldovei şi Bucovinei, trecând pe la Palatul Culturii şi Grădina Palas, apoi păşind în spaţiile primitoare ale celei mai vechi instituţii de învăţământ superior din România, Universitatea „Al.I. Cuza”.

Tinerii au aflat răspunsuri la frământările lor, s-au hrănit duhovniceşte la Sfânta Liturghie, au ascultat cuvinte pline de sens în cadrul conferinţelor TID (Tineri în Dialog) susţinute de arhim. Nicodim Petre, arhim. Hariton Negrea, lect. dr. Oana Moșoiu, pr. prof. dr. Daniel Dascălu şi lect. univ. dr. Bogdan Constantin Neculau, au conlucrat la ateliere şi concursuri, au cântat şi au dansat împreună cu Ansamblul „Floralia” şi „Fetele de la Botoşani”, descoperind împreună frumosul pe care Dumnezeu l-a creat spre a ne aduce bucurie.

Importanţa spovedaniei

Conferinţa principală a ediţiei a 5-a a fost susţinută de părintele arhimandrit Nicodim Petre, consilierul Sectorului de misiune, statistică şi prognoză pastorală al Arhiepiscopiei Iaşilor şi stareţul Mănăstirii Bucium din Iaşi, cei peste 1.500 de participanţi, alături de voluntari, dar şi de alţi ieşeni, au primit cuvânt bun, de învăţătură, despre importanţa spovedaniei şi despre rolul duhovnicului în viaţa tânărului şi, în general, în viaţa unui credincios. Părintele Nicodim a oferit exemple, inclusiv din propria experienţă de duhovnic, despre cum spovedania sinceră îi apropie pe oameni de Dumnezeu chiar şi în pragul morţii, deschizând drumul spre izbăvire şi spre calea cea dreaptă şi luminoasă a Împărăţiei Cerurilor.

Tinerii au fost încântaţi inclusiv să afle că un film inspirat din fapte reale, „13 vieţi”, le poate revela învăţături pe înţelesul lor chiar şi pe această temă extrem de profundă: „Asemenea scafandrilor care mergeau pe sub apă ore în şir să ajungă la acei tineri ca să le ducă mâncare şi apă, astfel şi duhovnicul se duce pentru ucenicul său până în iad, pentru a-l scoate din moarte. La tinereţe se pot face greşeli mari din imprudenţă, tinerii îşi pot folosi greşit libertatea, se pot hazarda să facă lucruri nebuneşti. Însă, iată, duhovnicul poate să-i salveze chiar şi împotriva voinţei lor, cum au făcut scafandrii cu acei tineri pe care i-au sedat ca să poată să-i scoată la lumină din peştera inundată. Dar ştiţi de ce nu se putea altfel? Pentru că tinerii nu erau pregătiţi pentru o astfel de aventură pe sub apă”, a spus părintele.

Pregătirea aceasta spre a face pasul către viaţa veşnică implică nu doar bagajul de fapte bune, pe care un creştin trebuie să aibă grijă să le uite numărul, ci şi mărturisirea celor rele, pocăinţa pentru păcatele făcute cu ştiinţă şi cu neştiinţă, cu voie şi fără voie. Astfel, spovedania este definitorie pentru viaţa duhovnicească a unui om, iar duhovnicul este cel care ne însoţeşte în această luptă continuă cu păcatul.

„Rolul duhovnicului este locul pe care voi i-l daţi, poate să rămână în nişte cărţi, în bibliotecă, poate să fie în nişte dialoguri mai mult sau mai puţin rodnice, dar poate să şi intre în inima voastră ca să facă un pic de curăţenie, trebuie doar să-i deschideţi”, a mai spus părintele Nicodim.

Diferenţa dintre duhovnic şi psiholog

Maria (17 ani) este unul dintre participanţii la ITOM care şi-a deschis sufletul, iar de atunci nici un obstacol nu i se pare de netrecut. Îşi preţuieşte duhovnicul deoarece o însoţeşte mereu pe urcuşul spre poarta Cerului şi o ajută nu doar la „curăţenia” sufletului, ci şi la luarea unor decizii de viaţă potrivite vârstei, principiilor şi valorilor creştine. „Îi sunt recunoscătoare duhovnicului meu pentru că m-a ajutat şi în situaţii de viaţă, el mi-a întărit credinţa în Dumnezeu şi sunt foarte fericită pentru că sunt aici, sunt recunoscătoare pentru oamenii pe care îi întâlnesc şi de la care învăţ mereu câte ceva bun”, a spus, cu zâmbetul pe buze, tânăra din judeţul Neamţ.

Generaţia tânără se întreabă adesea care este diferenţa dintre un duhovnic şi un psiholog, iar părintele arhimandrit a făcut, din nou, lumină: „Duhovnicul este cel care dezleagă, care se roagă pentru ucenic, cel care, după ce va trece dincolo, va fi avocatul credinciosului, va aduce argumente pentru salvarea sufletului. Puterea duhovnicului constă în harul cu care lucrează. Psihologul poate pune pe cineva în echilibru, îl poate recalibra să spunem, însă nu poate dezlega păcatul. Iar duhovnicul, pe de altă parte, nu lucrează cu puterea lui, aşa cum lucrează psihologul, ci lucrează cu harul lui Dumnezeu care intervine în taina sfintei spovedanii”.

În faţa tinerilor frumoşi care s-au adunat la Iaşi, consilierul Sectorului de misiune, statistică şi prognoză pastorală al Arhiepiscopiei Iaşilor a mai vorbit despre bucuria care trebuie să fie caracteristică unui creştin şi, mai ales, unui copil sau adolescent, precum şi despre viitorul care trebuie pregătit în prezent: „Viitorul nu este al nostru, cum nici trecutul nu mai este al nostru, el rămânând doar în amintirea noastră, însă putem folosi greşelile din trecut ca să mergem mai bine înainte. (…) Ceea ce este al nostru este doar prezentul, acum pot să-mi rânduiesc viaţa, acum pot alege să mă spovedesc, să am un îndrumător care să se roage pentru mine, să mă acompanieze, să-mi respecte şi libertatea, iar cu harul pe care îl are să vadă darurile pe care Dumnezeu le-a aşezat în mine pentru a le putea pune în valoare, să am o viaţă care are o anumită certitudine, o anumită siguranţă. Un duhovnic este o binecuvântare oricât de neiscusit ar fi el, oricât de tânăr ar fi el; de aceea, vă spun, să vă găsiţi şi să aveţi mereu un duhovnic care să vă fie nu doar călăuză, ci şi însoţitor, uneori poate judecător, însă mereu spre folosul vostru”, a precizat pr. Nicodim.

Părintele arhimandrit i-a cuprins pe toţi cei prezenţi cu vorbele-i blânde, pline de duh, iar pe tineri i-a asigurat încă o dată de preţuirea Bisericii, de nevoia ca ei să fie în Biserică şi nu în afara ei. „Dumnezeu este bucuria noastră şi să ştiţi că adesea ne întrebăm ce putem face pentru voi ca să vă ajutăm mai mult. Iar unul dintre aceste lucruri pe care vi le oferim spre despovărare este spovedania; nu este firesc să vezi tineri de 14, 15 ani trişti, cu feţe posomorâte. Omul mofluz, morocănos, are o mie de motive să fie fericit, dar el găseşte un motiv sau două să fie nefericit şi pe acelea le cultivă în loc să cultive bucuria frumosului, bucuria copiilor, a cărţilor, a florilor, a muzicii sau a oamenilor. Noi suntem aici împreună ca să descoperim frumosul acesta şi să ne bucurăm împreună”.