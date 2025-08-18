A început la Iași cea de‑a cincea ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Moldova

La Iași a început astăzi cea de‑a cincea ediție a Întâlnirii Tinerilor Ortodocși din Moldova. Peste 1.500 de participanți, voluntari și moderatori s‑au adunat în capitala istorică a României sub egida temei din acest an: „Locul duhovnicului în viața tânărului”.

Sute de tineri din întreaga regiune a Moldovei s‑au adunat, începând cu ora 12:00, la Catedrala Mitropolitană din Iași, pentru a participa la deschiderea oficială a evenimentului. Festivitatea a debutat cu defilarea participanților din Mitropolia Moldovei și Bucovinei (județele Iași, Botoșani, Neamț, Suceava, Bacău și Vaslui), din Republica Moldova și din Ucraina. În continuare, cei prezenți au luat parte la o slujbă de Te Deum, iar oficialitățile centrale și locale, reprezentanții diferitelor instituții și invitații evenimentului au rostit câteva alocuțiuni.

În cadrul ceremoniei de deschidere, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Teofan a adresat tinerilor prezenți un cuvânt de binecuvântare:

„O mulțumire și un scurt mesaj. Mulțumire lui Dumnezeu, care v‑a menținut în această stare; mulțumire părinților voștri, care v‑au educat frumos; mulțumire dascălilor voștri de la școală, pentru tot ceea ce au făcut și fac pentru voi; și mulțumire celor care, alături de părintele Nicodim și colaboratorii săi, s‑au alăturat nouă. Le mulțumesc pentru sprijinul logistic și material pe care l‑au așezat la temelia acestei lucrări. Iar mesajul îl iau din cartea scrisă de Sfântul Apostol Ioan, care spune așa: «Mă adresez vouă, tinerilor, pentru că sunteți tari, pentru că l‑ați biruit pe cel viclean și pentru faptul că în voi locuiește Cuvântul lui Dumnezeu». Pentru faptul că locuiește în voi Cuvântul lui Dumnezeu, aveți o relație cu Cerul. Pentru aceasta sunteți tari și îl biruiți pe cel viclean, adică pe cel nesincer, pe cel care vă duce cu vorba, pe cel care vă așază pe orbite greșite. Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă dăruiască puterea de a rămâne, cât mai mulți ani, așa cum vă percepem noi acum: cu mintea limpede, cu fața veselă și cu dorința de a face lucruri frumoase în viață.”

La rândul său, Mihai Chirica, primarul municipiului Iași, a adresat participanților un cuvânt de bun venit:

„Vorbesc atât ca părinte, fiind tată a patru copii, cât și ca primar. Ca părinte, vreau să le mulțumesc părinților voștri că v‑au îndemnat și v‑au adunat în jurul Bisericii, că ați reușit să păstrați tradiția seculară a acestui popor, care a supraviețuit doar prin credință.

Ca primar, mă simt onorat să pot găzdui în acest oraș, în capitala Moldovei, în capitala istorică a României, un asemenea eveniment. Este o mare binecuvântare atunci când mii de suflete tinere se adaugă sufletelor sfinților care au blagoslovit acest oraș și această țară. O lume fără credință este o lume fără rădăcini, o lume fără viitor; este ca un arbore care nu mai are sevă în el: stă în picioare, dar nu mai dă roade. Credința voastră este cea care va salva această națiune și îi va da un viitor. Munca voastră, dusă cu gând curat, și încercarea voastră de a supraviețui într‑o lume din ce în ce mai potrivnică reprezintă un mesaj puternic pe care Biserica creștină ortodoxă îl transmite lumii întregi.”

Totodată, prof. dr. Liviu Maha, rector al Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, le‑a adresat tinerilor prezenți un mesaj de apreciere și felicitări:

„Mesajul meu este unul de felicitări - felicitări adresate Arhiepiscopiei Iașilor pentru că, în primul rând, reușește să aducă tinerii împreună într‑o perioadă în care online‑ul, interacțiunea prin rețelele de socializare, digitalizarea și canalele disponibile alterează șansa unei comunicări autentice. Un astfel de eveniment oferă posibilitatea de a lega prietenii, de a vă cunoaște, de a interacționa și de a participa la activități comune. Este, așadar, un eveniment care depășește dimensiunea strict duhovnicească și religioasă. În al doilea rând, duhovnicul desfășoară o activitate complementară părinților și profesorilor. Este vorba despre a înțelege care este locul duhovnicului în formarea voastră - nu doar profesională, ci și ca oameni. De aceea, este important să explorați această temă dincolo de interacțiunea socială și activitățile de socializare.”

În această după‑amiază, tinerii vor participa la câteva sesiuni de dialog, organizate de voluntarii și coordonatorii ITOM, iar de la ora 19:00 vor lua parte la conferința susținută de arhim. Nicodim Petre, pe tema „Locul duhovnicului în viața tânărului”, în Grădina Palas Mall.