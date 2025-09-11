Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Examene pentru obținerea gradelor clericale în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Examene pentru obținerea gradelor clericale în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

Galerie foto (2) Galerie foto (2) Diaspora
Un articol de: Radu Mihai Sâmbeteanu - 11 Septembrie 2025

100 de clerici din diaspora europeană au participat, în perioada 1‑4 septembrie, la cursurile pastoral‑misionare organizate de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei în scopul obținerii gradelor profesionale în preoție. Cursurile s‑au desfășurat în format fizic, în orașul italian Veneția. Pe parcursul lor, clericii înscriși au săvârșit câte o slujbă a Vecerniei și câte o Sfântă Liturghie.

În prima zi a cursurilor, luni, 1 septembrie, a fost oficiată Sfânta Liturghie de un sobor de slujitori din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale și Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, sub protia părintelui prof. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la Sectorul teologic‑educațional al Administrației Patriarhale. În continuare, pentru a marca începutul cursurilor, dar și pe cel al anului bisericesc, a fost oficiată o slujbă de Te Deum de un sobor format din părintele prof. dr. Ștefan Buchiu, vicar eparhial onorific al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele prof. dr. David Pestroiu, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, și părintele Augustin Gheorghiu, consilier eparhial la Sectorul administrativ‑bisericesc al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Cuvintele de deschidere a cursurilor au fost rostite de părintele prof. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod, și de părintele arhimandrit Maxim Drăguț, consilier eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

La aceste cursuri s‑au înscris 100 de clerici: 26 la cursurile pentru obţinerea gradului clerical definitiv; 20 la cursurile pentru obţinerea gradului 2 clerical; 26 la colocviul pentru obţinerea gradului 1 clerical și 28 la colocviul de admitere în vederea obţinerii gradului 1 clerical. Seminarizarea cursurilor pentru obținerea gradelor profesionale definitiv şi 2 clerical a generat reacții pozitive, majoritatea cursanților mărturisind că temele prezentate sunt practice și actuale, fiindu‑le utile în misiunea pastorală pe care o desfășoară acolo unde slujesc. 

 

Citeşte mai multe despre:   grad profesional  -   examen  -   curs
vezi toate ›Alte articole din Diaspora
TOP 6 Diaspora