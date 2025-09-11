Examene pentru obținerea gradelor clericale în Episcopia Ortodoxă Română a Italiei

100 de clerici din diaspora europeană au participat, în perioada 1‑4 septembrie, la cursurile pastoral‑misionare organizate de Episcopia Ortodoxă Română a Italiei în scopul obținerii gradelor profesionale în preoție. Cursurile s‑au desfășurat în format fizic, în orașul italian Veneția. Pe parcursul lor, clericii înscriși au săvârșit câte o slujbă a Vecerniei și câte o Sfântă Liturghie.

În prima zi a cursurilor, luni, 1 septembrie, a fost oficiată Sfânta Liturghie de un sobor de slujitori din cadrul Mitropoliei Ortodoxe Române a Europei Occidentale și Meridionale și Mitropoliei Ortodoxe Române a Germaniei, Europei Centrale și de Nord, sub protia părintelui prof. dr. Nicușor Beldiman, consilier patriarhal la Sectorul teologic‑educațional al Administrației Patriarhale. În continuare, pentru a marca începutul cursurilor, dar și pe cel al anului bisericesc, a fost oficiată o slujbă de Te Deum de un sobor format din părintele prof. dr. Ștefan Buchiu, vicar eparhial onorific al Arhiepiscopiei Bucureștilor; părintele prof. dr. David Pestroiu, prodecan al Facultății de Teologie Ortodoxă din București, și părintele Augustin Gheorghiu, consilier eparhial la Sectorul administrativ‑bisericesc al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei. Cuvintele de deschidere a cursurilor au fost rostite de părintele prof. dr. George Grigoriță, consilier patriarhal la Cancelaria Sfântului Sinod, și de părintele arhimandrit Maxim Drăguț, consilier eparhial al Episcopiei Ortodoxe Române a Italiei.

La aceste cursuri s‑au înscris 100 de clerici: 26 la cursurile pentru obţinerea gradului clerical definitiv; 20 la cursurile pentru obţinerea gradului 2 clerical; 26 la colocviul pentru obţinerea gradului 1 clerical și 28 la colocviul de admitere în vederea obţinerii gradului 1 clerical. Seminarizarea cursurilor pentru obținerea gradelor profesionale definitiv şi 2 clerical a generat reacții pozitive, majoritatea cursanților mărturisind că temele prezentate sunt practice și actuale, fiindu‑le utile în misiunea pastorală pe care o desfășoară acolo unde slujesc.