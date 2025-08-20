Hramul Bisericii „Sfinții Martiri Brâncoveni” din Shelton, Connecticut

Data: 20 August 2025

În zilele de 16 și 17 august, comunitatea ortodoxă românească din Shelton, Connecticut, SUA, a trăit clipe de mare bucurie duhovnicească, prilejuite de sărbătoarea hramului Bisericii „Sfinții Martiri Brâncoveni”. Evenimentul a fost încununat de vizita pastorală a Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, se arată pe mitropolia.us.

Sâmbătă, 16 august, credincioșii și membrii Consiliului parohial l‑au întâmpinat pe Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae cu pâine, sare și flori, după obiceiul străbun. Seara, sărbătoarea a continuat cu slujba Vecerniei, oficiată de Înaltpreasfinția Sa împreună cu un sobor de preoți. Răspunsurile liturgice au fost oferite de corala bisericii, condusă de părintele Adrian Budica, capelan la Clinical Pastoral Education și profesor asociat la St. Vladimir’s Orthodox Theological Seminary. Atmosfera de rugăciune și cântările corale au adus multă emoție credincioșilor, iar la final, toți s‑au bucurat de o agapă frățească.

Duminică, 17 august, punctul central al hramului a fost săvârșirea Sfintei Liturghii de către Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae, înconjurat de un sobor de preoți. Alături de ierarh s‑a aflat și părintele protos. Ieremia Berbec, starețul Mănăstirii „Sfântul Dimitrie cel Nou” din New York, a cărui prezență a adus un plus de lumină și bucurie sărbătorii.

În cuvântul de învățătură, Înaltpreasfinția Sa a tâlcuit pericopa evanghelică a Duminicii a 10‑a după Rusalii. Apoi, ierarhul a vorbit despre martiriul Sfinților Brâncoveni, pildă de curaj, mărturisire și jertfă pentru credința ortodoxă și neamul românesc. La final, părintele paroh Mihai Faur a adresat mulțumiri Înaltpreasfințitului Părinte Mitropolit Nicolae pentru vizita arhierească și părintelui Ieremia Berbec pentru slujirea și sprijinul adus, precum și tuturor credincioșilor care s‑au implicat cu dragoste în pregătirea și desfășurarea hramului. Sărbătoarea s‑a încheiat, așa cum este tradiția, cu o agapă frățească, unde bucuria comuniunii a întărit și mai mult legăturile din cadrul comunității.