Ziarul Lumina utilizează fişiere de tip cookie pentru a personaliza și îmbunătăți experiența ta pe Website-ul nostru. Te informăm că ne-am actualizat politicile pentru a integra în acestea și în activitatea curentă a Ziarului Lumina cele mai recente modificări propuse de Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date. Înainte de a continua navigarea pe Website-ul nostru te rugăm să aloci timpul necesar pentru a citi și înțelege conținutul Politicii de Cookie. Prin continuarea navigării pe Website-ul nostru confirmi acceptarea utilizării fişierelor de tip cookie conform Politicii de Cookie. Nu uita totuși că poți modifica în orice moment setările acestor fişiere cookie urmând instrucțiunile din Politica de Cookie.
x
×

CAUTĂ ÎN ZIARUL LUMINA




Până la:

Ziarul Lumina Actualitate religioasă Diaspora Hramului Parohiei „Sfinții Ioachim și Ana” din Seattle

Hramului Parohiei „Sfinții Ioachim și Ana” din Seattle

Galerie foto (3) Galerie foto (3) Diaspora
Un articol de: Diac. Emilian Apostolescu - 09 Septembrie 2025

Duminică, 7 septembrie, Parohia „Sfinții Părinți Ioachim și Ana” din orașul american Seattle și-a sărbătorit hramul, prilej de bucurie și întărire sufletească pentru întreaga comunitate. Întrucât dinamica vieții cotidiene din Statele Unite impune credincioșilor un ritm alert, cu multă trudă în timpul săptămânii, praznicul ocrotitorilor bisericii a fost celebrat în zi de duminică pentru a face posibilă participarea deplină a tuturor.

Sărbătoarea a fost inaugurată în ajun prin primirea Înaltpreasfințitului Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, care a fost întâmpinat de cler și credincioși cu emoție și evlavie. A urmat săvârșirea Vecerniei cu Litie, iar Înaltpreasfinția Sa a rostit un cuvânt de învățătură în care a evocat rolul providențial al Sfinților Părinți Ioachim și Ana în istoria mântuirii.

Sărbătoarea din ziua hramului a culminat cu Dumnezeiasca Liturghie săvârșită de Părintele Mitropolit, alături de care s-au rugat starețul Schitului „Sfânta Ana” din Muntele Athos și preoții slujitori ai parohiei. Împreună, clericii și poporul credincios au înălțat rugăciuni de mulțumire pentru toate binefacerile revărsate asupra acestei comunități, iar la sfârșitul Liturghiei au fost pomeniți ctitorii și binefăcătorii bisericii trecuți la Domnul, cei prin a căror osteneală și dărnicie s-au așezat temeliile lăcașului. În cuvântul de învățătură rostit la final, Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae a adus în atenția celor prezenți lucrarea tainică a smereniei, pusă în contrast cu primejdia mândriei, și a îndemnat la o viață curățită de egoism și plină de lumina lui Hristos.

Sărbătoarea a continuat apoi în plan cultural și comunitar. În sala socială a parohiei, ansamblul etnofolcloric „Datia” a susținut un spectacol de o rară măiestrie artistică în care tradițiile românești de toamnă au fost readuse la viață prin dansuri pline de energie, prin recitări de poezie și prin cântece înălțătoare. Arta populară a devenit, astfel, mijloc de comuniune între generații și punte între continentul american și rădăcinile românești din veșnicia satului. În încheiere, doamnele parohiei au oferit tuturor participanților o agapă îmbelșugată, rod al dragostei și al hărniciei, ce a devenit icoană vie a comuniunii frățești și a ospitalității creștine. Hramul din acest an a constituit nu doar o cinstire solemnă a ocrotitorilor spirituali ai parohiei, ci și o reafirmare a prezenței vii a Ortodoxiei românești pe meleaguri americane, ne-a transmis părintele paroh Ștefan Drăgoi.

 

Citeşte mai multe despre:   hram  -   IPS Nicolae, Arhiepiscopul Ortodox Român al Statelor Unite ale Americii și Mitropolitul Ortodox Român al celor două Americi
vezi toate ›Alte articole din Diaspora
TOP 6 Diaspora