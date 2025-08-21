Pelerinaj la cinstitul lemn al Sfintei Cruci în Spania

Data: 21 August 2025

Cu binecuvântarea Preasfințitului Părinte Timotei, Episcopul ortodox român al Spaniei și Portugaliei, în zilele 12 și 13 septembrie se organizează un pelerinaj la Mănăstirea Santo Toribio, Potes, din provincia Cantabria, Spania, conform obispadoortodoxo.es.

Acest pelerinaj a devenit tradiție, întrucât an de an se săvârșesc slujba Privegherii și Sfânta Liturghie arhierească în preajma praznicului Înălțării Sfintei Cruci. Această mănăstire deține o parte din brațul stâng al Sfintei Crucii pe care a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos. Pelerinajul se va desfășura sub îndrumarea preotesei Georgiana Titorencu, de la care se pot obține informații suplimentare, la numărul de telefon 642.030.054.