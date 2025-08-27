Prilej de formare și reflecție pentru clericii români din cele două Americi

Parohia „Sfânta Treime” din Troy, Michigan, SUA, a avut privilegiul de a găzdui, în perioada 21‑23 august, conferința preoțească a Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, eveniment care a reunit ierarhi, preoți, diaconi și monahi din întreaga Mitropolie. Conferința a reprezentat un prilej de formare duhovnicească, reflecție pastoral‑misionară și întărire a comuniunii clericale.

Lucrările conferinței au debutat joi, 21 august, după prânz, cu deschiderea oficială. Înaltpreasfințitul Părinte Nicolae, Mitropolitul ortodox român al celor două Americi, a susținut meditația „Preotul - Părinte și învățător al credincioșilor”, subliniind responsabilitatea duhovnicească a preotului în viața comunității. A urmat meditația Preasfințitului Părinte Ioan Casian, Episcopul ortodox român al Canadei: „Trezvie, discernământ și bucuria slujirii preoțești în contextul provocărilor moderne”.

În continuare, pr. Dragoș Giulea, de la Parohia „Sfinții Apostoli Petru și Pavel” din Kitchener, Ontario, Canada, a prezentat conferința „Mărturisire și modernitate: lecția sfinților închisorilor”, iar protos. Maxim Morariu, eclesiarhul Catedralei Episcopale din Saint‑Hubert, Quebec, Canada, a vorbit despre „Biserica Ortodoxă Română de la Marea Unire la Patriarhat”. Ultima prezentare a zilei a aparținut pr. Daniel Ene, vicar administrativ al Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi, care a vorbit despre bogata activitate pastoral‑misionară din America de Sud. Au fost prezentate activitățile, oportunitățile și provocările pastorației în America Latină. Un oaspete de seamă a fost pr. Alex Vilogron din Chile, care a împărtășit experiența frumoasei activități pastorale din parohia pe care o păstorește. Ziua s‑a încheiat cu oficierea Acatistului Sfintei Cruci, urmat de masa de seară.

Vineri, 22 august, lucrările conferinței preoțești au început cu Acatistul Domnului nostru Iisus Hristos, urmat de prezentarea pr. Nicholas Belcher (Arhiepiscopia Antiohiană din Statele Unite ale Americii): „Ministering to the Church’s youth post‑pandemic: Challenges and opportunities”. În urma acestei prezentări, clericii Mitropoliei au lucrat în grupuri pentru a analiza și împărtăși concluzii legate de provocările și oportunitățile slujirii în rândul copiilor și tinerilor în contextul încheierii pandemiei de COVID‑19.

După masa de prânz, pr. Nicholas Belcher a susținut partea a doua a prezentării - „Hot issues addressed in the Antiochian Archdiocese”. A urmat o sesiune de întrebări și răspunsuri, un dialog între clericii Mitropoliei Ortodoxe Române a celor două Americi și invitatul special. Întreaga audiență a apreciat prezentarea și experiența pastorală a pr. Belcher în munca dedicată copiilor și tinerilor ortodocși din Statele Unite ale Americii.

Ziua de vineri s‑a încheiat cu un moment de profundă recunoștință: vizitarea Cimitirului Woodlawn din Detroit, unde a fost oficiată slujba de pomenire pentru Episcopul Andrei Moldovanu, vrednic slujitor al Episcopiei Ortodoxe Române Misionare din America de Nord. De asemenea, au fost înălțate rugăciuni pentru ceilalți preoți români care și‑au desfășurat activitatea pe continentul nord‑american și ale căror oseminte se află înhumate în apropierea Episcopului Andrei Moldovanu. Această slujbă a marcat respectul și aprecierea pentru întreaga sa activitate pastoral‑misionară și pentru mărturia de credință lăsată generațiilor viitoare.

Sâmbătă, 23 august 2025, Înaltpreasfințitul Părinte Mitropolit Nicolae, împreună cu Preasfințitul Părinte Episcop Ioan Casian și toți preoții și diaconii din cadrul Mitropoliei, a oficiat Sfânta Liturghie. La finalul acesteia, a fost sfințită noua catapeteasmă a bisericii parohiale, lucrată și instalată recent de către meșteri din România. Cu acest prilej, au fost apreciate eforturile comunității Parohiei „Sfânta Treime” din Troy, Michigan, pentru înfrumusețarea și îmbogățirea lăcașului de cult.

Ultima prelegere a conferinței a fost prezentată de către pr. Nicolaos Tzetzis de la Parohia „Sfântul Ioan Botezătorul” din Sterling Heights, Michigan (Mitropolia Ortodoxă Greacă din Detroit), intitulată „Youth and young adults programs in the Greek Archdiocese”. La final, au urmat întrebări și răspunsuri referitoare la programele dedicate tineretului și tinerilor adulți în cadrul parohiilor.

În continuare, pr. Vasile Mureșan, inspector eparhial al Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Statelor Unite ale Americii, a prezentat provocările traducerii textelor liturgice din limba română în limba engleză, precum și realizarea unor texte bilingve (română‑engleză) ale unor rugăciuni și slujbe din Molitfelnic, necesare pastorației în contextul nord‑american. A fost prezentat exemplul slujbei Tainei Sfântului Maslu, iar preoții care au cunoștințe lingvistice au fost invitați să sprijine voluntar acest proiect.

La finalul conferinței preoțești mitropolitane din 2025, s‑a hotărât ca următoarea conferință să fie găzduită de către Episcopia Ortodoxă Română a Canadei, în zona orașului Toronto, în perioada 20‑22 august 2026. Preasfințitul Părinte Episcop Ioan Casian a propus ca aceasta să fie organizată sub forma unui „retreat” pastoral, la care să participe și familiile clericilor, pentru a întări spiritul de comuniune și frățietate.

În încheiere, au fost adresate alese mulțumiri Parohiei „Sfânta Treime” din Troy, care a găzduit cu dragoste și căldură sufletească conferința preoțească mitropolitană din anul 2025.