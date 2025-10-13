Sfințirea bisericii românilor ortodocși din orașul Pinerolo

În Anul Centenarului Patriarhiei Române și al Jubileului de 50 de ani de pastoraţie în spiritul ortodox românesc în Italia, numeroși clerici, credincioși și autorități clericale și de stat au participat la târnosirea bisericii parohiale „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” din orașul Pinerolo, Italia, în data de sâmbătă, 11 octombrie. Slujba a fost oficiată de Înaltpreasfinţitul Părinte Atanasie, Arhiepiscopul ortodox român al Marii Britanii și Irlandei de Nord, împreună cu Preasfințitul Părinte Siluan, Episcopul ortodox român al Italiei.

La eveniment au participat și Monseniorul Derio Olivero, Episcopul catolic de Pinerolo și președintele Comisiei Episcopale pentru Ecumenism și Dialog Interreligios al Conferinței Episcopale Italiene; Cosmin Dumitrescu, consulul general al României la Torino; Radu Cosma, directorul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni; Luca Salvai, primarul orașului Pinerolo, precum și alte oficialități clericale și de stat.

În cuvântul de învățătură rostit credincioșilor, Preasfințitul Părinte Siluan a adresat cuvinte de felicitare părintelui Ciprian Ghizilă, parohul bisericii, precum și întregii comunități, pentru finalizarea acestui proiect de anvergură. Totodată, ierarhul a evidențiat că zidirea și sfințirea unei biserici reprezintă o mărturie vie a credinței lucrătoare, a jertfelniciei și a unității unei comunități vii și misionare.

În semn de recunoștință, Preasfințitul Părinte Siluan l-a hirotesit pe părintele Ciprian Ghizilă iconom-stavrofor și i-a oferit Ordinul Eparhial Aniversar „Sfântul Dionisie Exiguul”, distincție instituită cu prilejul Centenarului Patriarhiei Române și al Jubileului celor 50 de ani de pastoraţie ortodoxă românească în Italia. Totodată, Paula Alice Myriam a primit „Crucea Episcopiei Italiei” pentru mireni, în semn de apreciere pentru sprijinul și implicarea sa în viața parohiei. De asemenea, a oferit ordine și gramate mai multor binefăcători: Ordinul Eparhial Aniversar „Sfântul Dionisie Exiguul” părintelui protopop Cătălin Zaharie, Protopopiatul Piemonte II; părintelui protopop Marius Floricu, Protopopiatul Piemonte I; părintelui protopop onorific Gheorghe Vasilescu, Protopopiatul Piemonte I, primul preot român care a început misiunea în regiunea Piemonte din Italia, și părintelui Cătălin Mandici de la Parohia „Nașterea Maicii Domnului” din orașul San Damiano d’Asti, Protopopiatul Piemonte II, cu ocazia sărbătoririi a 25 de ani de slujire preoțească și 15 ani de la înființarea parohiei din orașul italian. Totodată, ierarhul a oferit gramate de apreciere și recunoștință membrilor Consiliului parohial și Comitetului parohial, precum și tuturor ostenitorilor care au contribuit la finalizarea lucrărilor bisericii.

La finalul slujbei, potrivit tradiției Bisericii Ortodoxe Române, toți credincioșii prezenți au avut ocazia de a intra în Sfântul Altar și de a se închina la Sfânta Masă.

Cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte Iosif, Mitropolitul ortodox român al Europei Occidentale și Meridionale, la data de 12 decembrie 2004 s-au pus bazele parohiei din orașul Pinerolo, prin părintele paroh Sorin Petre. În anul 2005, aceasta a fost înființată oficial, avându-l ca ocrotitor spiritual pe „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”. Din anul 2012, părintele Ciprian Ghizilă a preluat păstorirea comunității românești, susținând activități pastorale, catehetice și sociale. În anul 2013, parohia s-a mutat în Biserica San Bernardino, din orașul Pinerolo, primită în comodat, urmând să fie restaurată cu sprijinul credincioșilor. Au fost ridicate catapeteasma confecționată din stejar și două candelabre din bronz. La data de 23 octombrie 2024, lăcașul de cult a fost achiziționat cu sprijinul Departamentului pentru Românii de Pretutindeni. În urma numeroaselor strădanii, pe o perioadă de mai mulți ani, comunitatea a dobândit Biserica San Bernardino, edificiu ridicat din secolul al 18-lea, și un complex parohial adiacent. Astfel, Parohia „Sfântul Ștefan cel Mare” din orașul Pinerolo devine un centru viu al credinței, culturii și spiritualității autentice românești în Italia.