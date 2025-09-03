Vizite misionare în comunităţi româneşti din Ţările Nordice

Preasfințitul Părinte Macarie, Episcopul ortodox român al Europei de Nord, a vizitat în perioada 28 august - 2 septembrie mai multe comunităţi româneşti din Danemarca și Suedia. Ierarhul român a săvârşit Sfânta Liturghie şi s‑a întâlnit cu tinerii care au participat la tabăra anuală organizată de Centrul de Tineret al eparhiei.

Preasfințitul Părinte Episcop Macarie s‑a aflat joi, 28 august, în mijlocul credincioşilor români din Herning‑Ikast, Danemarca. Ierarhul a săvârşit slujba de sfințire a bisericii parohiale şi Sfânta Liturghie, înconjurat de un sobor de preoţi şi diaconi, la sfintele rânduieli luând parte şi numeroşi credincioşi ortodocşi danezi din localităţile învecinate.

Vineri, 29 august, la sărbătoarea Tăierii capului Sfântului Proroc Ioan Botezătorul, Episcopul ortodox român al Europei de Nord a săvârşit Sfânta Liturghie la mănăstirea românească din localitatea daneză Tårs, ocrotită de Sfinții Martiri și Mărturisitori Năsăudeni.

La sfârşitul ultimei săptămâni din luna august (29‑31 august), Preasfinția Sa a participat la ediția anuală a taberei copiilor, organizată de Centrul de Tineret „Sfântul Voievod Ștefan cel Mare” al Episcopiei Ortodoxe Române a Europei de Nord în localitatea Grindsted, Danemarca. Programul evenimentului a cuprins jocuri de cunoaștere și ateliere tematice: culinare, de brodat, confecţionare brățări, pictat de icoane, cusut, pictat cruci de lemn, modelare în gips. Coordonarea celor aproape 100 de copii înscriși în tabără, veniți din parohiile românești din zonă, a fost asigurată de preoții din nordul Danemarcei, sprijiniți de numeroși voluntari români și danezi ortodocși. Tabăra s‑a încheiat duminică, 31 august, când Preasfinţitul Părinte Episcop Macarie a săvârșit Sfânta Liturghie în Biserica Stenderup Kirke din Grinsted, înconjurat de un sobor de preoți și diaconi. La final, toți participanții au primit din partea ierarhului icoane și daruri.

Sâmbătă, 30 august, Preasfințitul Părinte Episcop Macarie s‑a aflat în fruntea unui grup de pelerini români și danezi care au vizitat oraşul danez Vestervig de pe țărmul Mării Nordului, locul unde s‑a nevoit Sfântul Cuvios Teodgar Mărturisitorul, părintele duhovnicesc al Sfântului Rege Martir Olav, Luminătorul Norvegiei. Aici, ierarhul român a săvârşit Sfânta Liturghie şi le‑a adresat pelerinilor un cuvânt de învăţătură.

Începutul noului an bisericesc a fost marcat prin rugăciune la Paraclisul episcopal din capitala Suediei, Stockholm, unde Episcopul ortodox român al Europei de Nord a săvârșit luni seara, 1 septembrie, slujba Privegherii, urmată de Sfânta Liturghie. În cuvântul de învăţătură rostit cu acest prilej, ierarhul a vorbit despre exemplul oferit de sfinții pomeniţi în prima zi a anului bisericesc, Cuvioșii Simeon Stâlpnicul și Dionisie Exiguul, îndemnându‑i pe cei prezenţi să ceară în rugăciune ocrotirea lor.